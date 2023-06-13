中央挹注 白匏湖擬蓋1200戶社宅

新北汐止市區開發密集，幾乎找不到可興建社宅用地。白匏湖基地原為女子看守所預定地，整地後因看守所搬遷得以變更用途。陳建仁昨天視察後表示，國家很多土地閒置，大家努力讓它安樂死再浴火重生，是不錯的方案。

陳建仁昨天視察白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫基地，將由中央挹注134.7億元，興建1200戶社宅和社福機構、多功能運動園區和生態公園，預計明年變更土地、環評作業，2025年發包，2028年完工。

行政院長陳建仁（前右三）昨天到新北市汐止區，視察白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫，內政部次長花敬群（前左二）簡報。記者邱瑞杰／攝影

陳建仁先聽取營建署長吳欣修簡報計畫內容。吳欣修說，汐止市區開發密集，幾乎找不到適合興建社宅土地，白匏湖「離塵不離城」，將建地上8樓、地下1樓社宅，獨棟社福設施提供長照、托嬰、托幼服務和200床住宿式長照機構。還有多功能運動中心和棒球場、壘球場、籃球場、網球場、滑板場。

配合開發案將開闢兩條聯外道路，包括12公尺道路通往新台五路，８公尺道路通往橫科交流道。另外還會興建行人跟自行車通行天橋，通往未來的基隆捷運南陽大橋站。

新北市工務局表示，占地約9.9公頃的白匏湖生態園區，位在汐止國道3號南側，鄰近汐止與南港都會核心區。過去曾遭回填廢棄物，清除並整地後，因高速公路開闢及軍事管制區阻隔，近20年幾乎不再有人為干擾，擁有豐富的生態資源和美麗的湖光山色。

市府調查現場有穿山甲、麝香貓、食蟹獴等至少11種保育類動物，以及多種特有種植物，有如隱藏在都會區的祕境，是愛好親近大自然人士的好去處。

議員張錦豪則在議會質詢說，中央要在白匏湖蓋社宅，為何新北市在智興段的公辦都更案，傳出原本要蓋社宅計畫因有其他規畫「不蓋了」。財政局長陳榮貴說，社宅是市府很重要政策，多元社宅規畫沒有變，因為市府在2023、2024年社宅會陸續完工，因此需綜合考量，且當地有民眾反對蓋社宅。

市議員白珮茹說，中央既然要在白匏湖蓋社宅，汐止智興段都更案不一定要蓋，國庫跟市庫怎麼比？若已經有給青年社宅，位於汐止精華區的智興段都更案市府不應該賣掉，應規畫長照、托幼、托嬰等設施，服務更多年齡層市民。