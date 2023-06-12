里長騎樓被強制淨空…何志偉幕僚朱政騏點名施壓 王世堅回應了

台北市大同區隆和里長沈春華因里辦騎樓擺放i郵箱被強制淨空，今赴議會向市長蔣萬安陳情，里長質疑強制淨空的大同警分局背後疑有幕後黑手。立委何志偉幕僚、台灣新動力智庫執行長朱政騏今晚則直接在臉書點名議員王世堅說，請王世堅為施壓大同分局公開道歉。

甚至朱政騏還在臉書點名王世堅，表示「你贏了初選，還要追殺當初支持你對手的人，請適可而止！」

對於被點名道歉，王世堅接受記者電訪時氣憤表示，相信不是只有王世堅接到陳情，很多選區議員都有接獲陳情，將家裡騎樓當後院擺自家的東西，這樣對嗎？里長應該是要幫里民服務才對，不能沒有是非。王還說，他是因為有民眾5月11日向市府、環保局等陳情，求助無門，找他陳情，才會請局處處理。

記者也問王世堅，是否初選過後，與何志偉心結仍未解？王世堅說，這個事情跟心結沒有關係，並強調「王世堅對何志偉沒有心結、我相信何志偉對他也不會有心結」，不要讓這些助理們等弄這個事情。

朱政騏在臉書表示，隆和里長6月6日裝設i郵箱後，原來的鐵櫃等物品皆已清除，就算i郵箱算是路霸，也不能直接魚目混珠併成前一案，尤其6月1日大同分局發文告知「案址處不適用道路交通管理處罰條例」。6月9日被警察強制清空之前幾分鐘，里長正在辦理中興醫院健康檢查暨講座，監視器畫面中有里民坐輪椅來參加，暢行無阻。

朱表示，「請大議員王世堅稍微有點法治觀念，私設騎樓在地方政府主管機關本於權責辦理現場會勘前，還沒確定何處是『供公眾通行的部分」？何處是「徒具騎樓形式，無供公眾通行的部分」？何來違法？並指里長沒有「合法掩護非法」，而是百分之百合法！請王世堅為施壓大同分局公開道歉！

王世堅則回應，很多選區議員都有接獲陳情，將家裡騎樓當後院擺自家的東西，這樣對嗎？強調不能沒有是非。