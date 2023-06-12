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陳建仁認證 汐止白匏湖推1200戶社宅 打造運動生態園區

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
行政院長陳建仁（前右三）今到新北市汐止區，視察白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫，內政部次長花敬群（前左二）簡報開發內容。記者邱瑞杰／攝影
行政院長陳建仁（前右三）今到新北市汐止區，視察白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫，內政部次長花敬群（前左二）簡報開發內容。記者邱瑞杰／攝影

行政院長陳建仁今到新北市汐止區，視察白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫基地，由中央挹注134.7億元，興建1200戶社宅和社福機構、多功能運動園區和生態公園，預計明年展開土地變更、環評作業，2025年發包，2028年完工。

陳建仁今天上午近10點到達計畫預定地，聽取營建署長吳欣修簡報計畫內容。參與開發案的內政部次長花敬群、教育部長潘文忠、衛福部長薛瑞元、新北副市長朱惕之出席。在地立委沈發惠、賴品妤和新北市議員張錦豪、白珮茹等人也到場，見證地方重大建設又往前推進一大步。

吳欣修說，汐止是狹谷地形，市區開發非常密集，幾乎找不到適合興建社宅土地。白匏湖基地被國3跟新台五交流道切割成獨立的區塊，原為女子看守所預定地，整地後因看守所「搬遷」，得以保留「離塵不離城」的完整基地供規畫開發。

白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫內容，包括興建地上8樓，地下1樓社會住宅社區。獨棟社福設施提供長照、托嬰、托幼服務和200床住宿式長照機構。興建多功能運動中心和棒球場、壘球場、籃球場、網球場和滑板場。開闢步道串連白匏湖生態園區和原為彈藥庫的紙風車文創倉庫。

吳欣修表示，配合開發案將開闢兩條聯外道路，包括12公尺道路通往新台五路，８公尺道路通往橫科交流道。另外還會興建行人跟自行車通行天橋，通往未來的基隆捷運南陽大橋站。

陳建仁說，當一個社區要開發的時候，面面俱到就是好的社區。開發過程中，相關部會一定要全力以赴。他以202兵工廠開發成國家生技研究園區為例，「一個一個蓋好了就先開始」，表示不用全部弄完後才開發，部分可進行就進行及使用，讓民眾有感。

行政院長陳建仁今到新北市汐止區，視察白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫，圖為社宅預定地。記者邱瑞杰／攝影
行政院長陳建仁今到新北市汐止區，視察白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫，圖為社宅預定地。記者邱瑞杰／攝影
行政院長陳建仁今到新北市汐止區，視察白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫，圖為社宅預定地。記者邱瑞杰／攝影
行政院長陳建仁今到新北市汐止區，視察白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫，圖為社宅預定地。記者邱瑞杰／攝影
行政院長陳建仁（前右一）今到新北市汐止區，視察白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫，內政部次長花敬群（前左二）簡報開發內容。記者邱瑞杰／攝影
行政院長陳建仁（前右一）今到新北市汐止區，視察白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫，內政部次長花敬群（前左二）簡報開發內容。記者邱瑞杰／攝影
行政院長陳建仁今到新北市汐止區，視察白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫。圖／新北市政府提供
行政院長陳建仁今到新北市汐止區，視察白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫。圖／新北市政府提供

白匏湖 運動

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