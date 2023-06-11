危老容獎將歸零 老屋愈難改建

北市屋齡逾30年的房子達72%，為加速都市更新推動，市長蔣萬安上任不到3個月就推出「都更5箭」，但議員指出，危老條例10%的容積獎勵逐年遞減，今年剩2%、明年為1%、後年將完全歸零，老屋愈難改建。北市都更處指出，未來會以放寬容積為主，提高民眾都更意願。

議員陳炳甫說，屋齡逾30年的房子達72%的數據是以戶計算，北市建管處表示若以更準確的棟數計算，超過30年的房子已高達87%，40年以上占74%，連50年以上的房子更達43%。很難想像不幸發生大地震，台北市恐面臨重大災損。

危老條例10%的容積獎勵，原於民國109年落日，後來延長5年但比率逐年遞減，陳炳甫說，超過30年的大樓很難能在3年內完成整合，且危老需100%住戶同意，中央當初所訂落日條款即設計錯誤。隨著時間流逝，老舊建築仍在，誘因即將見底。

陳炳甫說，都更經常膠著在住戶的意願，但真的是住戶的問題嗎？為何住戶不願都更？如果能有更新更安全的房子，民眾不會無緣無故反對。但事實是1坪換1坪，再扣除30%的公設，都更後民眾實際可住的面積就被大打折扣，以一 個三代同堂家庭，原本室內有30坪的房子，都更後可能只能換回20坪的居住面積，對他們而言根本不夠用。

台北市長蔣萬安指出，台北市50年以上建物逾40%，是須迫切要解決的問題，所以市府正在研議，針對防災型都更容積放寬，研擬機制。例如，針對60年以上、50年以上的老屋，精算一下，先就這些危險、風險高的建物或耐震係數不足的，趕快提供誘因。

都更處表示，中央容獎將歸零，危老都更被認為誘因不足，北市過去獎勵都更，例如申請重建海砂屋，可享30％容積獎勵，是北市自訂，未來研議修訂法令，雖然不是無限制給容積，但仍會以放寬為主，配合其他措施，提高民眾都更意願。