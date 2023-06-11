聽新聞
test
0:00 / 0:00

危老容獎將歸零 老屋愈難改建

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
北市長蔣萬安上任不到3個月就推出「都更5箭」，議員指出，危老條例容積獎勵後年完全歸零，老屋愈難改建。本報資料照片
北市長蔣萬安上任不到3個月就推出「都更5箭」，議員指出，危老條例容積獎勵後年完全歸零，老屋愈難改建。本報資料照片

北市屋齡逾30年的房子達72%，為加速都市更新推動，市長蔣萬安上任不到3個月就推出「都更5箭」，但議員指出，危老條例10%的容積獎勵逐年遞減，今年剩2%、明年為1%、後年將完全歸零，老屋愈難改建。北市都更處指出，未來會以放寬容積為主，提高民眾都更意願。

議員陳炳甫說，屋齡逾30年的房子達72%的數據是以戶計算，北市建管處表示若以更準確的棟數計算，超過30年的房子已高達87%，40年以上占74%，連50年以上的房子更達43%。很難想像不幸發生大地震，台北市恐面臨重大災損。

危老條例10%的容積獎勵，原於民國109年落日，後來延長5年但比率逐年遞減，陳炳甫說，超過30年的大樓很難能在3年內完成整合，且危老需100%住戶同意，中央當初所訂落日條款即設計錯誤。隨著時間流逝，老舊建築仍在，誘因即將見底。

陳炳甫說，都更經常膠著在住戶的意願，但真的是住戶的問題嗎？為何住戶不願都更？如果能有更新更安全的房子，民眾不會無緣無故反對。但事實是1坪換1坪，再扣除30%的公設，都更後民眾實際可住的面積就被大打折扣，以一 個三代同堂家庭，原本室內有30坪的房子，都更後可能只能換回20坪的居住面積，對他們而言根本不夠用。

台北市長蔣萬安指出，台北市50年以上建物逾40%，是須迫切要解決的問題，所以市府正在研議，針對防災型都更容積放寬，研擬機制。例如，針對60年以上、50年以上的老屋，精算一下，先就這些危險、風險高的建物或耐震係數不足的，趕快提供誘因。

都更處表示，中央容獎將歸零，危老都更被認為誘因不足，北市過去獎勵都更，例如申請重建海砂屋，可享30％容積獎勵，是北市自訂，未來研議修訂法令，雖然不是無限制給容積，但仍會以放寬為主，配合其他措施，提高民眾都更意願。

都更 房子

延伸閱讀

危老改建獎勵將歸零 北市議員提案訂防災都更容積獎勵

悠遊卡登錄興櫃 蔣萬安：當時決策很草率倉促

環南中繼市場氣爆釀攤商灼傷 蔣萬安允諾2周提調查報告

北市府性騷受害者增至8人！議員6度要求道歉 蔣萬安：市府的責任是查明

相關新聞

路口違規陷阱多 蔣萬安允改善

北市科技執法上路後，有部分路段違規數居高不下，議員索資發現，前3大路口違規共同點，就是道路路型設計不良，加上尖峰車流量大...

危老容獎將歸零 老屋愈難改建

北市屋齡逾30年的房子達72%，為加速都市更新推動，市長蔣萬安上任不到3個月就推出「都更5箭」，但議員指出，危老條例10...

北藝逾2.3億履約爭議 議員要送監院

台北表演藝術中心先前因施工廠商倒閉，致北市府須支付調解監造服務費逾2.3億元。北市議會教育委員會決議，此筆追加預算案保留...

新北捷再爆遲發津貼 勞局罰6萬

新北捷運公司6月再度傳出因遲發加給津貼、未發薪資明細等爭議，多名員工陳情，議員批，新北捷已成立5年多，公司管理一塌糊塗，...

淡水鎮長官邸拆除未提重建 挨批

新北淡水首任鎮長官邸已被拆除，淡水區公所在原址綠美化，議員批，官邸是淡水人記憶與歷史，未說明官邸回復計畫，直接拆除綠美化...

民進黨議員要幼兒單位監視器納管 新北：預算有限

新北市板橋幼兒園爆餵藥後，林口托嬰中心也爆出暴力換尿布等事件，新北市民進黨議員今要求市府將幼兒單位的監視器都納入新北市監...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦