淡水首任鎮長官邸被拆除 議員批決策太過倉促

新北市淡水區歷史悠久，還有很多人文歷史建築，也是觀光勝地，但「淡水首任鎮長官邸」已被拆除，淡水區公所在原址做綠美化，議員批評，會勘時竟沒找地方人士，就直接拆除做綠美化，批評相關決策過於倉促，新北市民政局表示，議員意見會請公所納入考量，另原本的重建預算已全數繳回市庫。

陳偉杰指出，淡水的觀光景點集中，可以散步逛淡水。但緊鄰著「滬尾小學堂」的「淡水首任鎮長官邸」，在2011年就開始拆除、回復，但卻因惹上官司，荒廢已久，還得賠償，更無法理解的事，鎮長官邸竟在官司敗訴後，就被拆除，僅在原地做綠美化。

陳偉杰質疑，鎮長官邸在台北縣時期就編列修復重建的預算，應不受官司影響完成工程，2012年早已動土重建，也辦過上梁儀式，鎮長官邸是淡水人的記憶與歷史，淡水區公所會勘時僅找相關局處，也沒找當地人士與專家學者，批評決策太過倉促，直呼太扯。

陳偉杰認為，民政局應邀集地方仕紳與專家學者商討，並說明官邸回復的問題，再評估官邸回復可行性，並重新擬定回復計畫。鎮長官邸是淡水歷史的一部分，也應當是淡水「觀光景點群」的成員，不可因無經費就便宜行事。

民政局表示，淡水鎮長官邸是1941年興建，後由淡水鎮公所在1953年以公所名義買入土地與建物，但建物於同年5月轉賣給當時淡水鎮長王慶賢。在2008年1月土地租約到期，建物持有人卻不肯拆屋返還土地，才與屋主打訴訟案。