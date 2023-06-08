汐止公車586沒地方迴轉減站 保長里急找空間

汐止區保長里公車很少，只有一班586路線，只是原本的終點站靠近福正宮一帶，因為沒有空間迴轉，造成586公車已經有半年的時間沒有停靠，造成鄰近社區居民搭車很不方便，所以，地方就希望能夠爭取一旁的台鐵空地做為迴轉空間。

保長里長賴宗福說，586公車是保長里唯一的公共運輸工具，但是最近大概半年多以來，586公車到中國貨櫃這邊其實是沒有辦法做迴轉的，主要是因為早期公車是在福正宮旁的私人停車場迴轉，但是因為大型車走長時間下來對地面的毀損很大，本來就是免費提供迴轉，但是因為地面養護費用過於龐大，所以，就限制了586公車的迴轉，就想說在一旁有台鐵的用地，看可以不以來做迴轉。

新北市議員廖先翔指出，礙於沒有空間迴轉，公車業者有做路線調整，目前586公車是沒有辦法服務到森泉灣或是附近的居民，這對地方搭乘大眾運輸工具衝擊是很大的，所以，一直有跟台鐵溝通是不是能夠把一些空間釋出來，讓車輛能夠迴轉，但是台鐵回應如果地方要使用土地，一直要租借有償撥用，但是目前地方政府並沒有這樣的預算，所以，現在先請市府交通局先評估一下要用到多大的空間去算一下要付的租金是多少，如果金額不是很大的話，是不是先由地方士紳或公益團體短期間先跟台鐵租借土地，讓附近民眾能夠搭乘公車。

廖先翔表示，那長期而言還是會請交通局整段的把台鐵的土地都承租下來，因為，在前面一段交通局已經有在規劃把道路拓寬規劃收費停車格，這一段也一樣，等第一階段完成後再請交通局一併進來規劃將這塊地做停車場，保留一定的空間讓公車可以迴轉，讓周邊土地可以更加的活化，而不是像現在用鐵皮圍起來閒置。

立委賴品妤服務處主任陳美麗也說，社區很多居民在陳情，希望能夠設一個站，目前設站是沒有問題，而是卡在迴轉空間，而台鐵也表示這塊地要做活化，委員也希望了解整個活化計畫，如果可以的話也將迴轉納入，事情就可以解決了，讓社區居民方便搭車。