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海砂屋容獎遞減將刪除 北市議員提案初審通過

聯合報／ 記者楊正海／台北報導

北市高氯離子混凝土建築物善後處理自治條例規定，民眾5年內申請重建海砂屋，可享30％容積獎勵，逾期後每年折減5％，直到剩10％為止，議員游淑慧提案修法，刪除容積獎勵逐年遞減規定，北市議會法規會昨初審通過，預計最快下周送大會二、三讀。

海砂屋拆除重建，常因所有權人複雜、違建整合不易，多數未能於5年內申請重建完成，為協助高氯離子建築物持續整合推動，游淑慧提案修法，刪除容積獎勵逐年遞減規定，穩定放寬條件。

法規會上周審議時，有議員擔心因修訂放寬，有點像是懲罰過去遭到遞減的屋主，認為建管處應調查過去遭到遞減容積獎勵的案件數量，提出數字分析，昨續審。

都發局指出，北市海砂屋158件，已拆的共59件，未拆的共99件，超過5年的有32件，約占三分之一，容積遞減規定解除後，容積就可不必遞減。

已經拆除的59件，超過5年、未領到使照共3件，其中有一件正在申請建照中，修法後對這一件不會有影響。另2件是都更案件，因涉及權利變換，恐受影響，其中1件仍在走程序申請建照，另1件已經拿到建照。

都發局指出，雖然有2案件可能受影響，但容積獎勵逐年遞減取消，對未拆的99件，超過5年的32件有幫助，衝擊相對較小，有助推動重建。議員秦慧珠、陳政忠認為修法後影響層面不大，修正後通過，也希望市府對受影響的都更案件，給予協助。

議員 北市 海砂屋

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