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北士科建案擾學子 業者允諾改善

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
北投士林科技園區通學道路工程車來來往往，且工地吊掛鋼筋多，讓人提心吊膽。圖／議員汪志冰提供
北投士林科技園區通學道路工程車來來往往，且工地吊掛鋼筋多，讓人提心吊膽。圖／議員汪志冰提供

北市開發亮點「北投士林科技園區」陸續進駐大型建案、招商案，多處工地引發附近學子上下學交通安全隱憂。北市府邀集業者討論，業者同意成立園區工程群組，預先通知鄰里，也會降低揚塵逸散，並支援周邊學校交通導護，環保局將加強稽查頻率。

北市府表示，北士科園區總面積約94.38公頃，以承德路畫分東、西區兩基地，東基地已完成基礎公共工程，園區內目前有18處工程進駐，其中文林國小及中正高中位在園區內，且相鄰部分施工中工程。

議員汪志冰今年初起陸續接獲家長陳情，2校學生上下學路段常有大型機具吊掛鋼筋，上下學時段有大型機具車行進或臨停路邊，且營造工地噪音使學生上課無法聽清老師說話，只能關閉所有教室窗戶減少音量。市長蔣萬安日前指示副秘書長張溫德組跨局處小組與營造商協調。

環保局邀北士科25家工程業主、承包商辦汙染防制策進說明會，要求業者從源頭降噪減汙，包含導入低噪音施工機具及工法等，並輔導業者建置科技監控自主管理技術等。

環保局指出，業者同意成立工程群組加強即時聯繫，預先通知鄰里掌握高汙染工期，也會降低揚塵逸散，環保局則會加強稽查頻率。

建管處也與業者並達共識，各工地承監造人應依交通局核准交通維持計畫內容，管理施工車輛進出，也因應校方需求，凡學校周邊工地的施工車輛動線行經通學路徑及節點者，上下學時應補足交通協勤人力，以保護學生及行人安全。

北市 噪音 主管

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