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北市成功橋拓寬後坑洞量變多 騎士經過恐摔車

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
成功橋上路面有不少坑洞，李明賢擔心騎士經過會摔車受傷，屆時北市府又得國賠。圖／北市議員李明賢辦公室提供
成功橋上路面有不少坑洞，李明賢擔心騎士經過會摔車受傷，屆時北市府又得國賠。圖／北市議員李明賢辦公室提供

北市成功橋2019年完成拓寬，由4線道增為6線道，不過修補次數卻比舊橋多，時常有坑洞或伸縮縫掀起；根據統計，拓寬前3年修補次數為13件、拓寬後4年內修補90件，被質疑施工品質差。台北市長蔣萬安說，未來會避免同路段有多個廠商維管，並嚴加要求施工品質；工務局回應，若橋面損壞會要求廠商立即改善，避免造成事故。

成功橋連接南港與內湖，因通勤人口多，柯市府進行拓寬工程，於2019年底竣工，不過修補次數不減反增。議員李明賢指出，2016年修補7件、2017年3件、2018年3件，拓寬後，2019年修補47件、2020年22件、2021年7件、2022年14件，台北市就成功橋修補最多次，質疑施工品質偷工減料。

李明賢說，橋面不是坑洞就是伸縮縫掀起，若有騎士因此受傷又要國賠。而短短300公尺成功橋，確有3個維管單位，就是因為權責難分造成困擾，而舊廠商近2年維修1件、新廠商維修20件，到底是太會修還是太偷懶？要求北市府應立即改善，避免影響行車安全。

蔣萬安回應，未來會避免同路段由不同廠商施工，造成工程介面問題，也會嚴格要求施工品質，不希望工程完成後，陸續又有維修案件。

工務局長黃一平表示，現有拓寬工程的廠商、舊橋維護廠商，以及新工處；新拓寬橋面有重新鋪面，舊橋因為一段時間沒有維護所以坑洞比較多，而伸縮縫的地方也有新橋和舊橋之分，今年會重新檢視保固期滿後的改善，其他破損會重新加強後續維護管理。

黃一平說，這陣子舊橋還在保固期間，會加強保固檢視，應該改善就會要求廠商即刻改善，大坑洞確實很危險。新工處說，橋梁伸縮縫掀起的缺失，會統一做全橋檢視一併處理。

成功橋上路面有不少坑洞，李明賢擔心騎士經過會摔車受傷，屆時北市府又得國賠。圖／北市議員李明賢辦公室提供
成功橋上路面有不少坑洞，李明賢擔心騎士經過會摔車受傷，屆時北市府又得國賠。圖／北市議員李明賢辦公室提供
成功橋上的伸縮縫常有破損或掀起，影響行車安全。圖／北市議員李明賢辦公室提供
成功橋上的伸縮縫常有破損或掀起，影響行車安全。圖／北市議員李明賢辦公室提供
成功橋上的伸縮縫常有破損或掀起，影響行車安全。圖／北市議員李明賢辦公室提供
成功橋上的伸縮縫常有破損或掀起，影響行車安全。圖／北市議員李明賢辦公室提供
成功橋上的伸縮縫常有破損或掀起，影響行車安全。圖／北市議員李明賢辦公室提供
成功橋上的伸縮縫常有破損或掀起，影響行車安全。圖／北市議員李明賢辦公室提供
成功橋上路面有不少坑洞，李明賢擔心騎士經過會摔車受傷，屆時北市府又得國賠。圖／北市議員李明賢辦公室提供
成功橋上路面有不少坑洞，李明賢擔心騎士經過會摔車受傷，屆時北市府又得國賠。圖／北市議員李明賢辦公室提供

李明賢 蔣萬安

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