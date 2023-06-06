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議員促北市社宅改採輪候制 蔣萬安允諾研議

中央社／ 台北6日電
台北市長蔣萬安。聯合報系記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安。聯合報系記者余承翰／攝影

台北市議員林亮君、苗博雅今天質詢市長蔣萬安社宅議題，林亮君批中籤率低，所謂二胎家庭中籤率翻倍政見「若有似無」；苗博雅則要求改輪候制，蔣萬安允諾研議。

台北市長蔣萬安今天至台北市議會接受市政總質詢。無黨籍議員林亮君表示，蔣萬安提出有2名6歲以下孩子家庭的社宅中籤率翻倍，但現行社宅中籤率非常低。

林亮君說，盤點適合2胎家庭的2房型，蔣萬安任內啟用跟可能完工的大約只有3300間，且一般戶要抽社宅已經非常難，蔣萬安還想達成中籤率加倍效果，「這政策大家真的沒有感覺。」

社會民主黨議員苗博雅則表示，最好的情況下蔣萬安任內頂多可以規劃3000多戶社宅、90多戶可開工，量能比前朝的柯文哲少；且支持社宅的民意不明顯，是因為社宅用抽籤制，民眾覺得中籤率太低，自然看不出支持力道。

苗博雅認為，輪候制是個解方，讓符合資格的民眾都納入名單，再依條件加權，大家就能按照先後順序入住，民眾才會明顯表態支持興建社宅，凸顯真實需求。

林亮君要求下個會期，蔣萬安與都發局要研議出如何讓同房型或同身分的社宅中籤率趨於一致，並要讓加倍中籤率有感，且不排擠一般戶需求；苗博雅則表示，希望蔣萬安兌現承諾，將社宅改為輪候制，使民眾意願成為推動社宅的助力。

都市發展局長王玉芬則表示，已跟多個單位協調確認可以用的社宅基地，預計民國115年會動工3基地、共540戶，已編到明年概算；蔣萬安允諾下個會期前提出報告。

社宅 蔣萬安 林亮君

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