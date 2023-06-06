開挖竹北天坑旁人行道 驚見下方有洞 住戶憂持續坍陷

豐邑建設「豐采520」建案引發竹北天坑案，至今滿月，眼尖的居民發現，社區前的人行道裂縫，天坑發生時，被發現裂開不到1公分，如今裂縫不僅以「ㄇ字型」包圍社區，還已裂開到3公分、約兩個手指的寬度，豐邑今天到現場挖社區人行道，社區住戶看到下方有空洞，擔憂災害擴大，向議員、縣府求助中。

「想打開檢視，結果下面是空的，我們現在好害怕！」社區住戶今天上午看到挖開狀況後，發現人行道疑似還在持續坍陷，憂心假修復後才坍的，更擔心在真相未明的情況下，恐怕災害會持續擴大。

施工人員向下挖60公分深度後，住戶們看見下方有孔洞，質疑「怎麼那麼大？」，施工人員現場解釋，在天坑旁邊的部分，當初假修復主要是以當下的坑洞為主，但是旁邊的土壤也有流失問題，因此才會有坑洞，這次會用低強度的混泥土來施作。施工人員指著下方另一面，說明社區的結構壁都在，不用擔心結構的問題。

不過，施工人員的解釋，未能消除民眾的疑慮，社區住戶當下要求不能現場回填，保持原貌，希望建商能派結構技師前來，了解真正的原因，議員朱健銘、議員吳旭智等人都到場了解狀況。社區民眾直說，希望縣府能扛起真責任，找專家學者來調查真相，總要有專家來告訴社區「這邊是安全的」。

住戶說，天坑事件發生後，前方的人行道裂縫從一公分裂到三公分，且還以「ㄇ字型」包圍社區，社區被裂縫圍城了，理論上，上次做假修復後，土壤不該有任何移動，但現在不只移動，下面還有空洞，希望能盡快查明真相，才能找到根本的原因，就怕災害持續擴大。