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林口-龜山輕軌 交長允全力支持
立法院交通委員會昨天赴新北市林口區公所考察地方交通建設，立委洪孟楷、市議員蔡淑君提出建置「林口-龜山輕軌鐵道系統」，交通部長王國材說此建設具前瞻性，交通部將全力支持，將指示交通部配合新北市府，補助規畫費用。
洪孟楷說，桃園龜山人口約19萬人、新北林口也有13萬多人，雖是跨縣市的區域，但在生活圈中卻是緊密的生活共同體，未來如果能有兩地間的輕軌系統，可使新北、桃園的大林口地區運輸更加暢通，比如利用鐵道路網，建構A8站、A9站，以及林口、龜山等四處的環狀式路線，且搭配1200月票機制作為誘因，增加民眾搭乘意願，提升機捷的使用率。
王國材回應，林口龜山輕軌系統具備有前瞻性，交通部將全力支持。如以A9站為核心，建制機場捷運支線，透過林口龜山輕軌運輸，可有效緩解通勤車潮，也符合政府提倡大眾運輸載具的政策方向，指示交通部配合新北市府，補助規畫費用。
此外，針對林口國道聯外塞車問題，交通部指出，國1林口匝道南出北入改善工程29.58億元、五股交流道北出北入匝道改善工程33.36億元，已開工，將在2027年4月前完工；而國1北上台北及圓山交流道改善工程總經費41.72億，4月也經行政院核定，全數由中央國道基金負擔，將在2028年6月完工。
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