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幼園餵藥隔3周採檢 新北教育局挨批

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
時力立委王婉諭（中）及新北市黨部主委王薇君（右二）昨舉行記者會，要新北市府針對近期板橋某幼兒園學童遭餵毒一事更積極處理。記者曾原信／攝影
時力立委王婉諭（中）及新北市黨部主委王薇君（右二）昨舉行記者會，要新北市府針對近期板橋某幼兒園學童遭餵毒一事更積極處理。記者曾原信／攝影

新北市板橋某連鎖知名幼兒園餵藥事件愈演愈烈，已15名家長報案。新北教育局昨入園採檢16名幼童血液，但1到2個月才有行政調查結果，本周將先開說明會。家長不滿，認為從第一例報案至今已過3周，教育局直到昨天才入園採檢，血液代謝快，若驗不出藥物殘留恐成羅生門，真相難查。

板橋某連鎖知名幼兒園餵藥事件持續延燒，海山警分局說，截至昨晚6點共15名家長報案，5月15日受理第一起報案後，18日檢調便進入幼兒園搜查，報案家長孩子不只在趙姓教師負責的中班，也包含幼幼班、小班，外界質疑並非單獨作案，而是集體行為。新北教育局昨入園採檢16名幼童血液，其中僅1人家長報案，可能還有15個未爆彈。

據了解，第一例報案家長察覺有異，是因為家中長輩也有服用相同藥物，產生情緒不穩、易怒副作用，發現孩子也有類似情況，加上孩子稱老師會帶他們去小房間「喝彩虹藥水」，帶去毒物檢驗才驗出三級管制藥品巴比妥殘留，向警方報案後曝光。

有家長氣憤表示，教育局一開始只提供醫事檢驗所資訊，事件爆發3周才入園採檢「太慢了！」孩子體內可能早已代謝驗不出藥物殘留，且幼兒園沒有4月之後監視器畫面，懷疑園方早就知情卻息事寧人，教保員若矢口否認，整起事件恐變羅生門。家長也無奈說，當初信任連鎖私幼及教育局檢驗合格的教保環境，如今家長只能多長點心眼。

民進黨議員戴瑋姍說，趙女已任職幼兒園長達2年，負責人可能不僅早知情，甚至可能包庇、默許或教唆趙女，教育局應盡速行政調查，給家長安心，而不是全部推給司法調查。此外，教育局採檢只驗血不驗毛髮，但血液代謝快，如今已事隔3周，很有可能驗不出來，教育局應加驗毛髮。

議員劉美芳也說，當初家長也有跟園方反應，卻未獲積極處理，等事情爆發後教育局才重視，處理速度太慢，第一時間就要介入了解。

新北教育局長張明文昨在議會備詢時，面對多位議員質疑，他強調一定會追究到底，「誰做了壞事我們一定會要他付出代價。」教育局指這周將開說明會，由醫師、心理師針對用藥及諮商提供諮詢，至於行政調查，依法規最快一個月內、最慢2個月內會完成調查。

教育局 幼兒園

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