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北市49企業違反勞基法遭罰 逾4成加班費給不足

中央社／ 台北5日電
台北市勞動局公布4月份有49家企業因違反「勞動基準法」遭裁處，總罰鍰金額為248萬元。 聯合報系資料照
台北市勞動局公布4月份有49家企業因違反「勞動基準法」遭裁處，總罰鍰金額為248萬元。 聯合報系資料照

北市勞動局今天公布4月違反勞基法企業名單，49家企業遭罰共248萬元，其中20家是因為沒有依法給付加班費，另外沒有依法記載出勤紀錄、沒有遵守1例1休也是常見遭罰原因。

台北市勞動局今天發布新聞稿表示，4月份有49家企業因違反「勞動基準法」遭裁處，總罰鍰金額為新台幣248萬元，其中單筆金額最高為亞都麗緻大飯店公司，因未依規定給付加班費、未依法給付休息日工作的工資、加班時間超過法令規定遭罰20萬元。

勞動局指出，五福旅行社公司也因相同3項原因被罰15萬元，另外創見資訊公司因沒有記載員工出勤紀錄至分鐘為止，且未依規定給付加班費遭罰12萬元，長源汽車公司、宜華國際公司、福華大飯店公司、凱星國際餐飲公司則因未依規定給付加班費或加班時間超過法令規定等原因各遭罰10萬元。

勞動局統計，此次公布的違法名單中，主要違法態樣前5名包含未依法給付加班費（40.82%）、沒有記載員工出勤紀錄至分鐘為止（34.69%）、每7天中沒有1例假1休息日（32.65%）、未依法給付休息日工作的工資（22.45%）、加班時間超過法令規定（20.41%）。

勞動局呼籲，如果勞工有加班提供勞務的事實，或是在休息日出勤，雇主就應依法給付平日或休息日加班費，也要注意每個月工時上限，避免觸法。

勞動局表示，遵守法令、保障勞工權益不僅是法定義務，更是企業的社會責任，雇主可透過「臺北市民服務大平臺」線上申請免費的「勞條健檢師」服務，由專業勞動條件檢查員親赴事業單位現場提供輔導，共創勞資和諧的雙贏局面。

加班費 北市 勞基法

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