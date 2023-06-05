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舊板橋變電所室內化完工 台電、民代「推倒圍牆」見證

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
台電舊板橋變電所今舉辦「推倒圍牆」的儀式。圖／吳琪銘提供
台電舊板橋變電所今舉辦「推倒圍牆」的儀式。圖／吳琪銘提供

台電舊板橋變電所興建54年，服務土城、三峽、板橋、中和等地區用電，隨著都市開發，附近農地變成商業大樓。立委吳琪銘說，台電2017年啟動變電所室內化，並說服台電將輸出電纜地下化，如今完工後，將解決居民擔憂的安全隱患，提升城市景觀。

新北市土城區金城路三段的台電舊板橋變電所，占地4.8公頃，1969年興建後，服務土城、三峽、板橋、中和等地區的用電需求逾54年。隨著都市開發、周邊大樓陸續興建，原先農地已成為商業大樓，吳琪銘認為，相關高壓電塔設施應逐步檢討與調整。

吳琪銘指出，台電從2017年啟動變電所室內化，經多次溝通，說服台電將變電所輸出電纜地下化，該項計畫能有效解決安全隱患，改善居民生活品質。今日也在多位民代及台電台北供電區營運處、北區施工處等人見證下，舉辦「推倒圍牆」的儀式，象徵著土城新時代的來臨。

吳琪銘強調，推倒圍牆儀式是要撕掉土城嫌惡設施的舊標籤。此外，變電所南側設置綠蔭步道也提前在今年8月底驗收、9月底前完工，盼這塊綠地空間能帶給土城地區全新的風貌。

台電舊板橋變電所今舉辦「推倒圍牆」的儀式。圖／吳琪銘提供
台電舊板橋變電所今舉辦「推倒圍牆」的儀式。圖／吳琪銘提供
台電舊板橋變電所今日在多位民代及台電台北供電區營運處、北區施工處等人見證下，舉辦「推倒圍牆」的儀式。圖／吳琪銘提供
台電舊板橋變電所今日在多位民代及台電台北供電區營運處、北區施工處等人見證下，舉辦「推倒圍牆」的儀式。圖／吳琪銘提供

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