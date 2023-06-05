內湖康樂隧道暴雨昨晚土石滑落終清完 今上班日正常通行

台北內湖康樂隧道(往大湖公園方向)昨天深夜因暴雨襲擊，一度造成有碎石等土石滑落，無人員受傷，北市府拉起警戒線，新工處、清潔隊緊急清理，已於凌晨清理完畢，今天上班日恢復正常通行。

台北市110昨天晚間接獲民眾通報，內湖康樂隧道有土石滑落，經警消人員趕赴查看，現場土石滑落面積約15平方公尺，無危害之虞，亦無人員傷亡，警方立即圍起警戒線，暫時封閉康湖路（東往西）往大湖公園方向一側隧道，另側康樂隧道往康樂街方向則正常通行。

清潔隊立即前往清理現場，新工處也前往現場協助路面清理作業。副市長李四川當下指示今天上班前，需完成全部清理工作。經相關局處連夜處理，今天凌晨零點47分已完成路面清理。

今天周一上班日，內湖康樂隧道恢復正常通車。