地下消防栓沒畫紅線 變罰單陷阱

消防栓周邊5公尺內不得臨時停車，但有議員指出，北市有2018處地下消防栓周邊應畫紅線卻未畫，又以士林、北投最多，民眾停車就可能受罰，連開車數十年的駕駛人也搞不清楚，直呼是「罰單陷阱」。市長蔣萬安表示，將全面檢討建置通報流程、各單位橫向聯繫，避免民眾無辜受罰。

吃過類似罰單的許小姐直言，收到罰單很錯愕，十多年來，她都把機車停在自家門口，也沒有畫紅線，直到被開單才知道原來家門口有一處地下消防栓，真的是搶錢的罰單陷阱。

消防栓型式可分為地上式及地下式兩種，經統計，北市約有2萬處地下消防栓，其中近1成沒畫紅線，不少不知情民眾停車遭開單，甚至有地下消防栓旁畫停車格的荒謬狀況。遭開單民眾向北市議員林杏兒陳情，希望改善。

「道路交通安全規則」規定，消防栓周邊5公尺內不得臨時停車，若違規可開罰600至1200元。不過有民眾反映，明明停車的地方沒畫紅線，也找不到紅色消防栓，卻遭檢舉被罰600元，原來停車地點旁有一個字樣已嚴重磨損的地下消防栓，質疑市府沒畫紅線卻開罰，根本是製造陷阱。

林杏兒說，應畫紅線而未畫的2018處中，士林、北投區就有1024處，占比高達50.7%。市府由北水處設置消防栓後，應橫向聯繫通知消防局、交工處、警察局等單位繪製紅線，如果是沒有繪製紅線的消防栓周邊，員警接獲檢舉，應從寬認定。

交工處表示，原則上，地下消防栓周邊5公尺都要畫紅線，但有些設置在民眾家門口，畫紅線恐有困難，會請設置的北水處研議是否可配合遷移，若不能遷移就請警方從寬認定。未來北水處新設消防栓，會要求盡量避開不得畫紅線區域，依現場狀況調整。

消防局長莫懷祖說，一旦發現地下消防栓周邊沒畫紅線，會通報交通局交工處補繪；北水處表示，建置好的消防栓會回報給消防局，未來會同步回報給交通局交工處。

警察局長張榮興說，員警開單違規停車，主要還是根據紅線等交通標誌標線，若民眾停車在沒畫紅線的地下消防栓周邊被開單，員警應從寬處理，市府也該補繪紅線。但北市交大表示，民眾如被檢舉開單申訴，要視個案由各警分局認定。