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容積代金檢討議員籲加速 都發局：未來朝該方向執行

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
議員陳炳甫認為，北市容積代金執行標購成效僅五分之一效果不佳，他認為，收入只要超過三年沒用完就應檢討。圖/聯合報系資料照
議員陳炳甫認為，北市容積代金執行標購成效僅五分之一效果不佳，他認為，收入只要超過三年沒用完就應檢討。圖/聯合報系資料照

北市府從民國104年開始有容積代金收入，108年起「台北市容積代金基金收支保管及運用自治條例」上路後，截至今年3月收入有230.68億元，議員陳炳甫指出，針對收入至今已超過3年沒有標購使用出去，應在召開容積代金基金管理委員會前一個月做結算，只要超過三年就應納入檢討，都發局長王玉芬表示，未來會朝這個方向執行。

陳炳甫表示，北市從民國104年到112年3月底容積代金收入有230.68億元，執行標購出去僅53.93億元左右，他認為，當初怕民眾遭建商騙．市府主動站出來做莊，成效僅執行五分之一。

陳炳甫強調，台北市政府有很多作業、營業基金等都是市府的錢，唯獨這一筆是民眾的錢，他之前貼出三項建議，第一點，不該用公告地價15%標購出去，後來也有調整成20%；第二點，要提高編列預算從往年的15億去年增加到20億；第三點，要求修法每一筆收入的三年內要用掉，不過市府怕有行政責任，改為三年後沒有標購出去要檢討。

「沒有賣不出去的房子，只有賣不出去的價格」陳炳甫說，他認為過去以公告地價15%標購，價格太低，人家當然不想賣，另外，市府去年有編列預算20億，今年在追加10億元預算，新工處處長林昆虎回應，截至5月中，已執行22.55億元。

陳炳甫表示，目前差不多將108年前的收入用完，但109年初的收入至今已超過3年沒有標購使用出去，要等到明年檢討不合理，都發局說明，一年會召開四次容積代金基金管理委員會，針對問題來討論，下一次預計在六月召開，陳炳甫要求，應該在每一次委員會召開前一個月，做年度結算日，超過三年就要納入檢討，局長王玉芬也表示，會朝這個方向來執行。

陳炳甫 北市 議員

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