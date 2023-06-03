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2023新北鼓藝節「鼓動創藝」 今晚連續三周登場

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市副市長朱惕之(中)表示今年鼓藝節以「鼓動創藝」為主題，以充滿能量與創意的面貌來與市民朋友相聚。圖／新北市文化局提供
新北市副市長朱惕之(中)表示今年鼓藝節以「鼓動創藝」為主題，以充滿能量與創意的面貌來與市民朋友相聚。圖／新北市文化局提供

2023新北市鼓藝節邁入第17年，以「鼓動創藝」為主題，於今日至6月18日連續三個周末在新莊、土城、鶯歌、蘆洲、三芝5區巡演，將鼓藝推廣深入各地，讓民眾可以鄰近河濱、遺址美術館、廟宇、海濱等不同特色的場地，觀賞精彩、跨界的鼓藝演出，感受不同的鼓動與創藝。

新北市副市長朱惕之表示，今年鼓藝節以「鼓動創藝」為主題，將傳統大鼓，結合動感、創造與藝術，以充滿能量與創意的面貌來與市民朋友相聚。鼓藝節首場在新莊開幕，由新莊在地的青年學子擔任演出第一棒，展現新莊囡仔青春與力量的鼓藝表演，也象徵鼓藝從新莊出發、世代傳承的精神。

2023新北市鼓藝節演出內容多元，邀請專業藝文表演團隊及青春活力學校鼓隊，創造豐富熱鬧的演出活動。今巡演首場新莊新月廣場由「新莊國中鼓藝團」以宏亮的氣勢敲擊大鼓為鼓藝節揭開序幕，「新莊龍安舞蹈團」將民族舞蹈與鼓藝結合，展現優美的身段，「鼓魯擊世界打擊樂團」帶來中東鼓舞與印度樂音等充滿異國風情的世界鼓樂，最後由「Gorgeous Ceremony VS南強工商」以充滿熱情與活力的跨界南島鼓舞演出，為活動精彩結尾。

今年鼓藝節巡演活動接續於明日下午4點在土城斬龍山遺址文化公園、6月10至11日下午1點半在鶯歌新北市美術館戶外園區、6月17日晚間6點半在蘆洲忠義廟前廣場、6月18日下午3點在三芝芝蘭公園舉辦。

鼓藝節官網：https://ntpc.drumarts-2023.tw

2023新北市鼓藝節邁入第17年，以「鼓動創藝」為主題，於今日至6月18日連續三個周末在新莊、土城、鶯歌、蘆洲、三芝5區巡演。圖／新北市文化局提供
2023新北市鼓藝節邁入第17年，以「鼓動創藝」為主題，於今日至6月18日連續三個周末在新莊、土城、鶯歌、蘆洲、三芝5區巡演。圖／新北市文化局提供

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