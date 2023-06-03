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新北林口消防隊遷市場用地 議員李宇翔呼籲原址重建

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
林口市9用地屬林口特定區計畫，使用分區為「市場用地」，坐落在林口區寶林路與民享路口，權屬為市有，基地面積計2,638.3平方公尺，現況做為籃球場及簡易綠美化使用。圖／新北市市場處提供
林口市9用地屬林口特定區計畫，使用分區為「市場用地」，坐落在林口區寶林路與民享路口，權屬為市有，基地面積計2,638.3平方公尺，現況做為籃球場及簡易綠美化使用。圖／新北市市場處提供

位在新北林口區寶林路與民享路口的林口市9用地，占地2638平方公尺，目前座籃球場使用，市府有意開發為林口消防分隊及托老、托幼等綜合大樓，但當地居民擔心該處路幅不寬易造成行車動線混亂，議員李宇翔也認為可現址重建。市場處則表示林口分隊有改建需求，消防局則表示尚無結論未有後續動作。

目前林口消防分隊位在竹林、中山十字路口，該位置服務粉寮路、工二區及舊市區住宅一帶，而因消防分隊建物老舊有改建需求，市府相中不遠處寶林與民享路口一塊2638平方公尺的市場用地，希望進行都市計畫變更改為機關用地新建消防分隊。該址目前則為籃球場供民眾使用。

但日前經發局在林口召開說明會，當地居民認為若將消防分隊、托老、托幼或活動中心共構成綜合大樓，消防分隊經常出勤恐怕造成幼童上課經常聽到警鈴聲、長者辦活動與消防車輛交織也易產生危險。

新北市議員李宇翔也認為當地路幅不寬不適合消防分隊使用，認為林口消防分隊若遷移新址離舊市區太遠，且建物目前使用年限未到，若有重建需求也應該為現址重建，且消防隊遷址應該由消防隊進行評估說明而非經發局。

新北市市場處表示，該用地經評估因周邊人口尚未達可支撐市場營運規模，且周邊已有多處市場設施，目前不具開發效益，另因消防局林口分隊有改建需求，經會議討論同意釋出供市府機關使用。消防局對此表示，目前林口消防分隊遷移尚無結論，目前不會有後續規劃動作。

經發局日前在李口舉行說明會，新北市議員李宇翔認為林口消防分隊應進行原址重建。圖／李宇翔臉書翻攝
經發局日前在李口舉行說明會，新北市議員李宇翔認為林口消防分隊應進行原址重建。圖／李宇翔臉書翻攝

林口 李宇翔 新北

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