新學年缺額逾9千人 北市幼園招生 5-7日線上登記

北市每年公幼缺額家長搶破頭，112學年度公立及非營利幼兒園暨教保服務中心的招生缺額達9112名，即日起可上網查看缺額，5日至7日線上登記。教育局表示，此次採全面線上辦理，「登記、抽籤、報到」一站式服務，提醒家長注意登記與報到時間，以免影響幼兒入園權益。

北市112學年度公立幼兒園共招收743班，3至5歲班601班、2歲專班142班；扣除原園直升以及鑑定安置的身心障礙幼兒，對外招生缺額總共有7104名，包含3至5歲班4873名、2歲專班2231名。

而非營利幼兒園暨教保服務中心，扣除原園直升及鑑定安置的身心障礙兒，招生缺額2008名，其中3至5歲班922名、2歲專班1086名。

即起開放線上查看缺額，家長可至教育局網站或招生e點通網站（kid-online.tp.edu.tw）點選「查看各園缺額」，查詢缺額及各園各身分別登記。6月5日上午9時至7日中午12時，開放招生e點通網站登記，8日上午9時30分抽籤結束後，一直到9日下午4時前可線上辦理報到。

教育局表示，招生e點通網站提供「登記、抽籤、報到」一站式服務，家長免到幼兒園、免申辦證明文件、免填寫紙本表單，填寫個人資料即可驗證資格，輕鬆完成幼兒園登記。提醒如上傳證明文件，務必依招生簡章表列應提供證明文件辦理，確認是否成功上傳，以免影響幼兒登記入園權益。

另外，備取採線上登記、抽籤，招生e點通網站開放6月13日上午9時至14日下午4時登記，15日下午3時抽籤結果將公告在各園網站。