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議員建議規劃碳稅方案 新北：6月成立碳健檢中心

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
農業局表示，新北目前在淡水忠寮社區規劃魚菜共生生態園區，打造生物友善棲地，並依電業法成立太陽能綠電合作社，設置公民電廠，至今已有7座。圖／新北市農業局提供
農業局表示，新北目前在淡水忠寮社區規劃魚菜共生生態園區，打造生物友善棲地，並依電業法成立太陽能綠電合作社，設置公民電廠，至今已有7座。圖／新北市農業局提供

台灣明年將開徵碳費或碳稅，新北市規畫6月15日成立碳健檢中心，規畫協助在地產業在碳交易市場展現競爭力，統計跟歐盟貿易的業者超過700家。業者表示，較擔憂最後碳稅的價格難以負荷，希望市府有協助方案。新北市經發局表示，將協助業者爭取補助，市府也投入1200萬元協助轉型。

除了台灣，2026年歐盟開徵碳進口稅，綠電的使用將逐漸被重視。有業者認為，在時序上，相關設備應可配合，但較擔心最終訂定的碳稅價格，近幾年景氣不好，擔憂會造成壓力。

黃淑君表示，碳交易市場逐漸受到重視，經發局要怎麼協助新北業者，未來在市場才會有競爭力，她好奇市府在綠能部分，未來要如何改善？

經發局長何怡明表示，碳健檢中心將於6月15日成立，提供產業界碳健檢諮詢服務，藉由實體窗口臨櫃服務、電話、電郵及LINE群組，由專業人員提供諮詢及回饋，協助中小企業降低碳焦慮，將透過說明會、補助汰換節能設備等16種方式，協助產業爭取中央補助，預計投入近1200萬元，協助產業加速轉型。

何怡明也說，近期中央通過《再生能源發展條例》修正案，未來將「建物強制設太陽光電」，釋出更多再生能源潛能場域，並提及工業區要設置太陽能板，經發局也將持續鼓勵、補助業者資源作為示範場所。

為解決用地不足的問題，何怡明表示，新北也推出容積獎勵高達50%，另也可以透過繳納回饋金或捐贈空間等方式取得20%容積獎勵。

另外，黃淑君也問，農業局知不知道農電共生的優缺點，她認為不可只種電棄農，尤其中南部已有相關狀況，市府要注意。農業局表示，目前沒有這些狀況，新北目前在淡水忠寮社區規劃魚菜共生生態園區，打造生物友善棲地，並依電業法成立太陽能綠電合作社，設置公民電廠，至今已有7座，年均發電量8萬度電，除了除了節省夏季電力，售電收入也設立回饋金，供社區使用。

新北經發局長何怡明也說，近期中央通過《再生能源發展條例》修正案，未來將「建物強制設太陽光電」，釋出更多再生能源潛能場域，並提及工業區要設置太陽能板，經發局也將持續鼓勵、補助業者資源作為示範場所。圖／新北市經發局提供
新北經發局長何怡明也說，近期中央通過《再生能源發展條例》修正案，未來將「建物強制設太陽光電」，釋出更多再生能源潛能場域，並提及工業區要設置太陽能板，經發局也將持續鼓勵、補助業者資源作為示範場所。圖／新北市經發局提供

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