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全國大南瓜比賽各農會競技 食用南瓜甜度高達18度

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
全國大南瓜比賽活動食用南瓜比賽，測得最高甜度就高達18.1度。 圖／紅樹林有線電視提供
全國大南瓜比賽活動食用南瓜比賽，測得最高甜度就高達18.1度。 圖／紅樹林有線電視提供

112年新北市全國大南瓜比賽活動將在今年六月十七日開跑，其中食用南瓜比賽，今(2)日於淡水農會進行，參賽南瓜品種限定栗子南瓜，今年共有67組，來自淡水與新北市全國各地農會，要來比誰種的南瓜最好吃。今年南瓜也可以說是非常甜，測得最高甜度就高達18.1度。

淡水農會總幹事高忠表示，這一次的食用南瓜組比賽，都是以栗子南瓜品種為主，每一組都提供3顆種出來最有信心的南瓜，評比標準除了要好吃之外，就是以甜度、外觀色澤、重量、口感及品質來評比，而每一位參賽的南瓜都相當有競爭力。

南瓜比賽，最重要的外觀及內在甜度、口感、色澤都是評分重點，而今年氣候穩定，包括了雨水少、溫度不會太熱，作物蟲害情形減少，農民種植的南瓜可以說是大豐收。

淡水農會表示，來參賽的南瓜，每顆都相當美觀，而且經過專家評選的結果，今年最高的甜度18.1相當甜，農會也希望能夠藉由比賽增加農民的信心，並且加以推廣新北在地的農產品。

淡水 農會

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