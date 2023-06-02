開放淡水沙崙海水浴場？ 新北市府：研議可行性

淡水沙崙海水浴場因2012年發生4死海浪捲人意外，後來被公告為危險海域禁止進入，現已成廢墟。新北市議員鄭宇恩表示，新北市府有委託業者展開海象調查，5到9月屬於低度風險，希望市府能在水安會提案，考慮試辦開放，同時搭配水上救生協會協助，讓當地再興風華。市府回應，該案將由水安會議研議沙崙海水浴場是否有開放的規畫，並研議可行性。

鄭宇恩指出，淡水沙崙海水浴場以前是人山人海，不過在發生意外，在2013年被公告為危險海域，目前像一片廢墟。市府現在要利用周邊停車場招商，打造噴水游泳池，只是這塊地旁邊就是真正的海，這麼做根本就是本末倒置。

鄭宇恩說，經發局委託業者調查沙崙海水浴場周邊海象，從初步結果來看，5到9月屬低度危險，市府應該將試辦可能性提水安會討論，然後再搭配水上救生協會夏天駐點，這樣做的話，對地方發展才有助益。

鄭宇恩認為，淡水周邊的交通、建設都陸續到位，淡海新市鎮也有越來越多居民，不希望各項發展都完成後，卻只能在當地看著一片荒煙蔓草。

新北市經發局表示，沙崙海域目前仍屬危險海域，是禁止水域遊憩活動的，為評估海域開放可行性，市府每5年都會辦理海象調查一次，目前已將2021年冬季及2022年夏季海象調查結果提供給市府相關權責單位，後續將由水安會議研議沙崙海水浴場是否有開放的規畫。

消防局長李清安則說，海象調查資料中顯示，該處仍有離岸流的可能性，會再將案件提案水安會，研議開放的可能性。