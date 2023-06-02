第三副市長 議員籲找郭台銘 蔣萬安：看他要不要山盟海誓

台北市人口數截至5月31日最新人口數已達250萬1988人，依法可增加第三位副市長。台北市長蔣萬安昨天透露，他心中已有定見，也有經營方向，會依照原則進行，等人選確定就會跟大家報告。據了解，蔣萬安還在做最後確認，人選為產業、財經人士，先前傳可能人選包括議員王欣儀、秦慧珠、前議員王浩、前副市長李永萍都已被排除。

蔣萬安昨天赴議會總質詢，國民黨議員徐弘庭認為台北市值得有魄力、有方向、有願景的副市長，建議可以找鴻海創辦人郭台銘，問蔣要不要徵詢，蔣萬安則笑回「那看他要不要山盟海誓」；議員秦慧珠也希望蔣透過管道邀輝達創辦人兼執行長黃仁勳擔任市政顧問，帶領台北市新創產業，也可邀他逛夜市，蔣說，非常樂意，如果有機會。

北市人事處表示，由於市府去年未修組織準則，仍有第三位副市長編制，只要民政局將人口報到內政部並正式公告，市長也核定人選，第三副市長就可上任。以目前相關流程算，內政部下周公告最新人口數，若一切順利，第三副市長最快6月中就可上任。

台北市民政局也分析，台北市人口數回升至250萬1988人，主要是因疫情過後，返國恢復戶籍增加、人口遷出趨緩所致，和去年相比，人口增加最多的行政區是中山區5086人，其次是松山區4256人和大安區3639人。

民政局人口政策科長林峯裕指出，中山、松山、大安區人口成長最多，合理分析應是這三區疫情前出國人數比其他區多，至於其他區出生人數都差不多，異動沒有太大。