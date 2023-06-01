YouBike遭駭 台中市逾4000人受害

微笑單車公司遭網路攻擊，造成會員個人資料外洩。台中市交通局表示，台中市有4000多人受害，微笑公司提出500元抵用卷，相關補償細節還在協商，這起網路攻擊案已進入司法調查。

台中市議員江肇國指出，台中市會員的個資「用500元就要打發？」他要求交通局繼續向微笑單車公司求償，另針對微笑單車能否開罰，應盡快拿出具體辦法。

市議會法規委員會今審查「台中市共享運具經營業務管理辦法」，江肇國認為市府獨厚微笑單車公司，相關自治條例並未納入YouBike業者，他質疑管理是否出現漏洞？

台中市交通局副局長江俊良表示，市府當年與微笑單車公司簽約，並沒有相關的自治條例，所以依據採購法簽訂合約。有關網路攻擊、會員個資洩漏案，業者已報警，進入司法調查。