汐止金龍里「供餐」包便當 觀天下有線捐加菜金

汐止區金龍里每個星期四固定共餐，而為了讓長輩們多運動，在打包便當前，都有老師帶著大家一起動健康，為了響應照顧長輩，今(1)日觀天下有線電視公司也特地捐贈加菜金，希望活動能夠持續辦下去。

星期四上午11點先集合，跟著音樂節奏，在老師的帶領下，全身都動一動，這一天觀天下有線電視公司總經理來關心長輩，除了贊助共餐經費，也跟著大家一起動健康，10、20分鐘已經開始流汗。

觀天下有線電視公司總經理黃清波表示，今天很開心來參加金龍里的共餐，並且代表公司捐贈1萬元的加菜金，來到金龍里感覺到這邊的環境非常的好，可見里長真的很用心在經營，除了環境好，整個社區、公園、大樓也都佈置的非常美觀。

金龍里長陳美麗指出，今天很感謝觀天下帶加菜金來，讓里內的老人共餐可以加菜，里民也都很感謝，那里辦公處也會繼續辦下去，不管如何金龍里的老人共餐都會繼續辦。

陳美麗說，里內共餐都是請長者要自購餐盒，都是統一採購的餐盒，這樣才有辦法抓每次共餐的量，一個人是收40元。

金龍里共餐今年換了個模式，強調供餐不共餐，只見時間一到，長輩們就帶著之前買的餐盒來包便當回家吃，而這一天，里辦公處也特地加菜，觀天下總經理也為長輩們打菜，長輩說自己一個人住，煮飯真的不方便，所以，一開辦共餐就一直參加到現在。