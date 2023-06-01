南港山水綠生態公園 夏季荷花綻放妝點風采

台北市環保局在山水綠生態公園保育許多動植物及昆蟲品種，時序入夏的荷花綻放，為園區妝點風采，更是淨化水質的好幫手。環保局邀請市民全家總動員來訪踏青，欣賞花卉之美，也可到共融式遊戲場，讓孩子放電玩樂。

環保局表示，夏季主角是水面上清幽挺立的絕美荷花，南港山水綠生態公園栽種荷花正盛開，放眼望去盡是碧綠荷葉的池面上，華麗典雅的粉紅花朵點綴其中，猶如古典美人猶抱琵琶半遮面。

環保局指出，山水綠生態公園的場域寬廣，大片綠地紓壓，還有兒童及共融式遊樂設施、遮陽玩沙區，適合親子同遊。今年在荷花池旁啟用新建置的「創能、儲能示範場域」，已有菲律賓氣候變遷委員會、彰化市公所、南港社區大學等多個國內外團體前來參訪，了解分散式發電達供電自給自足的方案。

環保局說，公園每周一休園，歡迎民眾於開放時間入園休憩，也能參觀「創能、儲能示範場域」，學習能源轉型新知，甚至了解如何節電，對抗今年夏季電費調漲的省電撇步，實踐淨零綠生活。