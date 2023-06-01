快訊

不怕一位難求！讚台鐵1服務讓他置身國外等級 網驚：好有人性

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南港山水綠生態公園 夏季荷花綻放妝點風采

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
南港山水綠生態公園荷花池正盛開，一旁為新建置的「創能、儲能示範場域」。圖／台北市環保局提供
南港山水綠生態公園荷花池正盛開，一旁為新建置的「創能、儲能示範場域」。圖／台北市環保局提供

北市環保局在山水綠生態公園保育許多動植物及昆蟲品種，時序入夏的荷花綻放，為園區妝點風采，更是淨化水質的好幫手。環保局邀請市民全家總動員來訪踏青，欣賞花卉之美，也可到共融式遊戲場，讓孩子放電玩樂。

環保局表示，夏季主角是水面上清幽挺立的絕美荷花，南港山水綠生態公園栽種荷花正盛開，放眼望去盡是碧綠荷葉的池面上，華麗典雅的粉紅花朵點綴其中，猶如古典美人猶抱琵琶半遮面。

環保局指出，山水綠生態公園的場域寬廣，大片綠地紓壓，還有兒童及共融式遊樂設施、遮陽玩沙區，適合親子同遊。今年在荷花池旁啟用新建置的「創能、儲能示範場域」，已有菲律賓氣候變遷委員會、彰化市公所、南港社區大學等多個國內外團體前來參訪，了解分散式發電達供電自給自足的方案。

環保局說，公園每周一休園，歡迎民眾於開放時間入園休憩，也能參觀「創能、儲能示範場域」，學習能源轉型新知，甚至了解如何節電，對抗今年夏季電費調漲的省電撇步，實踐淨零綠生活。

另外，環保局今年首度編列1億元推動住宅社區創能儲能及節能補助計畫，補助住宅社區設置創能、儲能設備，即日起申請至7月31日或補助經費用罄，意者可上台北市環保局官網查詢。

山水綠生態公園荷花正值綻放季節。圖／台北市環保局提供
山水綠生態公園荷花正值綻放季節。圖／台北市環保局提供
南港山水綠生態公園內兒童及共融式遊樂設施。圖／台北市環保局提供
南港山水綠生態公園內兒童及共融式遊樂設施。圖／台北市環保局提供

荷花 生態公園 北市

延伸閱讀

影／颱風夜喝燒酒雞載女友被抓酒駕 竟是騎噪音車

高市鳥松食品廠雨天偷排 議員直擊「抓包」最高罰300萬

鳳山溪遭業者排放廢水 高市府命清理河川並開罰

瑪娃颱風外圍影響 北市今風雨明顯雨勢集中文山、南港山區

相關新聞

北市人口達250萬可增一副市長 「這一區」貢獻最多

台北市人口數上月11日回升至250萬人以上，截至今早最新人口數已達250萬1988人，達到可增設第三位副市長的人口數。北...

南港山水綠生態公園 夏季荷花綻放妝點風采

台北市環保局在山水綠生態公園保育許多動植物及昆蟲品種，時序入夏的荷花綻放，為園區妝點風采，更是淨化水質的好幫手。環保局邀...

士北科10處工地 學生飽受通學噪音苦 蔣萬安指示協調

台北市下一個開發亮點「士林北投科技園區」，大型建案、招商案陸續進駐，不過今年初開始，文林國小、中正高中周邊學校師生憂心，...

台北市防詐預算僅編100萬 蔣萬安：太低、一定會翻倍

行政院會上個月通過「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，預計投入13億元經費，除增加人力、物力打擊詐欺，台北市議員曾獻...

影／預防詐騙與遭詐金額不成比例 蔣萬安允諾提高預算

台北市民一年被詐騙金額高達8億2千5百萬元，但是僅有北市警局編列一百萬的防詐騙宣導，台北市長蔣萬安今被議員質詢時表示，預...

汐止中正市場使用半世紀 改建期間攤商移忠順廟旁擺攤

新北市長侯友宜今到汐止區公有中正零售市場，聽取市場處簡報改建工程規畫，預計民國114年3月完工。侯友宜指示要照顧市場內攤...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦