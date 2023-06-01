汐止中正市場使用半世紀 改建期間攤商移忠順廟旁擺攤

新北市長侯友宜今到汐止區公有中正零售市場，聽取市場處簡報改建工程規畫，預計民國114年3月完工。侯友宜指示要照顧市場內攤商生計，不要受工程影響。市場處規畫在忠順廟旁機車停車場，設臨時攤販集中區，讓攤商進駐繼續做生意。

市場處表示，汐止中正市場為地上2層建物，位在中正路206號，民國62年設立，現有74攤攤商。因已使用50年，樓板、管線等設備老舊，將重新打造成智慧綠能循環地上3層建物，現正辦理規劃設計作業，預計採鋼構型式興建，縮短施工時間。

侯友宜表示，他是在菜市場長大的人，對市場很有感情，談到市場改建或者改造，他都要求經發局全力以赴。除了不斷提出想法，也要結合地方需求，最重要的是改建跟改造過程中，延續照顧攤商，不要因為工程受到影響。

侯表示，任內已完成10座傳統市場改造工程，另有8座市場已啟動改建作業，汐止中正市場是改建的第9座，未來會繼續往前走，費用再貴再高都願意做。未來市場環境衛生好，不是買完菜就走，也可以是休閒娛樂的好地方，攤商下一代的年輕朋友，也會願意回來接棒。

中正市場自治會長莊玉容說，從小在市場長大，看著建物日趨老舊，一直很期待有新的空間設施，讓市場繼續傳承。攤商希望老市場可永久延續，感謝市府協助改建，希望可以儘量縮短工期，減少對攤商的影響。