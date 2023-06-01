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北市第三副市長人選確定了？ 蔣萬安：我心中已有定見

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午接見台北市滑水協會前受訪。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午接見台北市滑水協會前受訪。記者林麗玉／攝影

台北市人口數上月11日回升至250萬人以上，截至昨天5月31日最新人口數已達250萬1988人，達到可增設第三位副市長的人口數。對於第三副手人選，先前傳出北市前副市長李永萍、議員王欣儀、秦慧珠及前議員王浩等人選，蔣萬安今上午受訪表示，目前他心中也有定見，也有經營方向，會依照原則進行，等人選確定就會跟大家報告。

蔣萬安日前在議會受訪提到，他心中第三位副市長的口袋名單至少有五個人，但會考慮尋覓產業財經類人才，可能朝產業、財經這方向。

根據地方制度法第55條規定，直轄市政府置副市長2人，協助市長處理市政，但人口在250萬以上的直轄市，得增置副市長1人，職務均比照簡任第十四職等，由市長任命，並報請行政院備查。

蔣萬安今天上午接見台北市滑水協會前受訪表示，媒體也問蔣萬安是否已經函文內政部相關後續處理，蔣表示，這部分跟相關單位都在了解，包含現在實際人口數多少？蔣也透露，目前其實心中也有定見，等到人選確定就會跟大家報告。

蔣萬安

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