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蔣萬安公辦都更專案 議員憂缺人難為

聯合報／ 記者楊正海／台北報導

台北市長蔣萬安上任後推「公辦都更7599專案」，加速公辦都更進度，不過北市23處老舊整建住宅，光在前3任市長任內耗時24年，僅完工4件、開工2件，加上目前都更處、台北住都中心人力缺口高達65人，遭質疑人力若不夠，政策恐「巧婦難為無米之炊」。

都發局坦言，人力確實缺乏，至於目前整宅推動都更的問題，是因面積小戶數多，今年第3季會提出專案協助。

台北市共有23處整建住宅，皆興建於民國50、60年間，戶數多、單間坪數小、居住者多為經濟弱勢，23處整宅歷經馬英九、郝龍斌、柯文哲三任前市長，共僅完工4處、2處開工、2處採整建維護非重建，共計6案都更，其餘仍在整合中。

議員許家蓓指出，公辦都更是用公部門資源推動都市更新，將資源用在最需要協助的民眾身上，面對整宅房屋老化，市長蔣萬安不該閃躲，且都更人力多寡也會影響能否有足夠量能推動，但目前都更處人力仍有36名缺額，住都中心協助公辦都更目前也有29名缺口。

都發局長王玉芬坦言，都更處人力不足是老問題，但找人不容易，進來後訓練完又容易被民間挖走，流動率高，會盡力補齊人力。

都發局也指出，北市現有23處整宅，完工有6件，施工中1件，另有一處整宅分兩期，第一期正在施工，另一期還沒動工，還有審議中的5件，大約還有10處還在整合。

都更 蔣萬安

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