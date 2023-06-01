取消海砂屋容獎遞減 北市議員提案下周再議

台北市列管公告海砂屋共99件、275棟、5431戶，有議員提案「北市高氯離子混凝土建築物善後處理自治條例第7條」修法，將北市海砂屋條例未在5年內拆除重建，30％獎勵容積率將逐年遞減5％，直到剩10％獎勵容積條文拿掉，以增重建意願。市府表贊成，但有議員認為，若條例修正恐有溯及既往問題，待建管處統計遭遞減容積獎勵屋主有多少後，下周再討論。

北市議會昨天法規委員會，議員游淑慧提案表示，現行條例為讓所有權人在一定期限改建，若5年內申請改建，會有30%容積獎勵率、樓地板面積增加等，但超過5年每年遞減5％，執行後發現，當時效越來越接近、容積獎勵越來越少，原先不願意的所有權人更不願意，應放寬超過時效就被取消獎勵規定。

不過議員汪志冰認為，若修訂放寬，有點像是懲罰過去遭到遞減的屋主；議員、法規會召委秦慧珠也認為，建管處應調查過去遭到遞減容積獎勵的屋主有多少，萬一到時候抗議，市府要怎麼將優惠減少的部分補償。

法務局則表示，法律是從優從新，如果正在申請建造中，或是重送案例，才可適用，已蓋完的就沒辦法要求補償。

建管處表示，為加速危老海砂屋重建，也訂有裁罰基準，都發局列管公告後，依「建築法」通知所有權人2年內停止使用，倘無正當理由逾期未停用，建物所有權人可被罰處5000元以上6萬元以下罰鍰，得按次處罰，就是要藉罰款加速拆除危老海砂屋，建管處贊成取消逐年遞減獎勵容積率。