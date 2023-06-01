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八里龍米陸橋拆除 龍米路一段明後天夜間封路

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導
八里區龍米陸橋將拆，6月2日至3日每晚11時至翌日上午6時將封閉龍米路一段。圖／新北工務局提供
八里區龍米陸橋將拆，6月2日至3日每晚11時至翌日上午6時將封閉龍米路一段。圖／新北工務局提供

龍米路是通往新北八里的重要幹道，路上龍米陸橋因使用率低而規畫拆除。新北工務局表示，將於6月2日至3日每晚11時至翌日上午6時卸除大梁作業，屆時將封閉龍米路一段，請用路人提前改由龍米路一段356巷及龍形五街通行。

養工處建議，8噸以上大型車輛請改走台64線，其餘階段因為不影響車輛通行均不封路，整體工程預計6月9日完工，施工期間如遇下雨天或天候不佳將順延。

養工處提醒，封路期間將影響紅22及704兩線公車，紅22路線頭班車發車時間提前為上午6時，末班車發車時間則調整為夜間10時；704路線將改道行駛台64線，不停靠聖心女中、龍形、大福社區等23站，請民眾改至大崁里、灰瑤站搭乘。

養工處表示，龍米陸橋是新北升格以來拆除的第49座人行陸橋，拆完後全市將剩下105座人行陸橋，未來將持續評估使用率低的陸橋，以改善人行環境，提升市容景觀。

新北

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