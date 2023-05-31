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取消海砂屋逐年容積獎勵遞減卡關 北市議會要都發局補資料

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
議員游淑慧今天在法規委員會提案，將北市海砂屋未在5年內拆除重建獎勵逐年遞減規定取消
議員游淑慧今天在法規委員會提案，將北市海砂屋未在5年內拆除重建獎勵逐年遞減規定取消

北市議會今天召開法規委員會，議員游淑慧提案「北市高氯離子混凝土建築物善後處理自治條例第7條」修法，將台北市海砂屋未在5年內拆除重建獎勵逐年遞減規定取消，增加屋主重建意願，不過有議員質疑，修正通過後，恐會超過五年、已被減掉容積獎勵的申請者不滿，要求都發局補齊資料後，下周再審。

游淑慧說明，依照現行條例，為讓所有權人在一定期限改建，使危老海砂屋退出住宅市場，若5年內申請改建完成，會有30%容積獎勵率、樓地板面積增加等，但超過五年，每年遞減5％，最低則可維持10％容積獎勵，但執行後發現，當時效越來越接近、容積獎勵越來越少，原先不願意所有權人更不願意，市府應放寬超過時效就會被取消獎勵規定。

不過議員汪志冰認為，若該條例確定修訂放寬，這樣有點像是懲罰過去遭到遞減屋主；議員、法規會召委秦慧珠指出，建管處應要調查過去遭到遞減容積獎勵的屋主有多少，放寬對過去遭遞減案例不公平，萬一到時候抗議，市府要怎麼將優惠減少的部分補償。

游淑慧也補充說明，不管容積獎勵的放寬或是社會新福利制度，也沒有辦法去要求過去的要補償，她舉例，很多民眾向她反應今年拿到重陽敬老金，那過去8年會不會還，回歸該條例，5年遞減這件事能否達成政策目標，還是反其道而行，若一直去考慮過去沒有想到，那未來也很難放寬。法務局表示，法律是從優從新，如果正在申請建造中或者重送案例，可以適用，已經蓋完就沒辦法要求補償。

建管處說明，危老海砂屋有訂定裁罰基準，都發局列管公告後，依「建築法」規定通知所有權人2年內停止使用，倘無正當理而逾期未停止使用，即處建築物所有權人新臺幣5000元以上6萬元以下罰鍰，並得按次處罰，藉由罰款加速拆除危老海砂屋目的，建管處也贊成取消逐年遞減獎勵容積率。

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