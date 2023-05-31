基北北桃定期票7月1日上線 跨平台整合測試預計2周完成

基北北桃1200定期票近來陸續完成公車、捷運業者及悠遊卡公司間的協議書簽訂。台北市交通局指出，目前各驗票機業者已初步完成程式修正，且由4市與悠遊卡公司5月29日起辦理跨平台測試，預計2周內完成。

台北市交通局長謝銘鴻、新北市交通局長鍾鳴時今參與基北北桃定期票跨平台整合測試，由運輸業者備齊驗票設備，跨平台同步測試售票、上／下車刷卡、YouBike 30分鐘內免費等多種項目。

台北市公運處指出，這次測試關乎定期票上線後，民眾能否正常使用定期票上下車或進出站，測試結果將回饋驗票機業者精進改善程式，同步確保定期票服務品質及維護運輸業者權益。

公運處說明，基北北桃定期票7月1日正式上線，提供民眾使用大眾運輸通勤及休閒旅遊的選擇，販售資訊、使用須知與常見問題已公告在台北捷運公司及悠遊卡公司官網，民眾可上網查詢。