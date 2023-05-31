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基北北桃定期票7月1日上線 跨平台整合測試預計2周完成

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
雙北交通局長謝銘鴻與鍾鳴時今參與基北北桃定期票跨平台整合測試。圖／台北市公運處提供
雙北交通局長謝銘鴻與鍾鳴時今參與基北北桃定期票跨平台整合測試。圖／台北市公運處提供

基北北桃1200定期票近來陸續完成公車、捷運業者及悠遊卡公司間的協議書簽訂。台北市交通局指出，目前各驗票機業者已初步完成程式修正，且由4市與悠遊卡公司5月29日起辦理跨平台測試，預計2周內完成。

台北市交通局長謝銘鴻、新北市交通局長鍾鳴時今參與基北北桃定期票跨平台整合測試，由運輸業者備齊驗票設備，跨平台同步測試售票、上／下車刷卡、YouBike 30分鐘內免費等多種項目。

台北市公運處指出，這次測試關乎定期票上線後，民眾能否正常使用定期票上下車或進出站，測試結果將回饋驗票機業者精進改善程式，同步確保定期票服務品質及維護運輸業者權益。

公運處說明，基北北桃定期票7月1日正式上線，提供民眾使用大眾運輸通勤及休閒旅遊的選擇，販售資訊、使用須知與常見問題已公告在台北捷運公司及悠遊卡公司官網，民眾可上網查詢。

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