新北國小擁書率竟六都最低 議員黃淑君要求穩定補助

教育部統計處今發布統計資料顯示，擁有400萬人口的新北市，110學年度國小學生20萬7千餘人，擁書率為27.08本，新北國小學生擁書率竟是六都最低，也是全國倒數第二名，板橋議員黃淑君批評各國小圖書館是吸收閱讀養分最直接也是最重要場所，新北市府應透過各種機制固定、穩定的給予小學圖書館足夠購書補助。

新北市議員黃淑君表示，今日教育部統計處公告110學年度縣市統計指標，其中揭露新北市國小平均每位學生擁有圖書冊數為27.08冊，遠低於全國平均，甚至是六都倒數第一名，全國倒數第二名，黃淑君呼籲新北市教育局應積極檢討藏書，提升藏書量，並鼓勵學童閱讀，提升學童閱讀力。

黃淑君說，依教育部公布數據可以看到新北市學校藏書量少，平均每位學生擁有圖書冊數低，而「閱讀素養」是十二年國民基本教育課程綱要，核心素養的重要內涵，也是學生學習的關鍵能力。黃淑君表示，在孩子的日常生活中，各國小圖書館(室)是吸收閱讀養分最直接也是最重要的場所。在教育現場，當我們鼓勵孩子多從事閱讀之際，應提供孩子充沛的閱讀資源。

新北市出版商業同業公會理事長吳政鴻說，學校的測驗逐漸加入閱讀理解題型，題目字數越來越多，對於已習慣碎片化閱讀的現代孩子可謂是一大挑戰，當長文閱讀已成目前趨勢，如何幫助孩子在有限的時間內進行有效閱讀，相信大量閱讀課外讀物會是最好的方法。

教育局表示，新北市目前國小學生人數計20萬5781人，各校編目冊數達621萬1141冊 、生書比為1：30.2，全市有17座愛的書庫總計990箱，圖書計2萬9700冊，每年補助各校購書經費近四年補助1億1665萬餘元整購書經費。另建置教育局雲端圖書入口網共計超過71萬冊，不受實體書籍無法多人借閱的限制，強化學生數位閱讀素養。