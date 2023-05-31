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防大雨復興大曼路段明預防性封閉 今最後通行時間要注意
因應瑪娃颱風來襲，預估今晚至明日，於新北及桃竹山區有顯著降雨，而台7線大曼路段49至50公里處，將辦理預防性封路，今有6個通行時間，明天則整段封閉，確保行車安全。
一工處表示，根據氣象局預估今明2日，桃園山區總累積雨量落在220至260毫米間，且桃園山區路段不排除有長延時降雨發生，而台7線大曼路段去年10月受尼莎颱風及東北季風共伴效益影響路段坍塌，封閉至去年底，今年則視狀況固定時間開放通行。
一工處說，因大曼路段邊坡面積達8萬平方公尺，範圍廣大，現修復約3萬1000平方公尺，並陸續由1天2時間點開放，改為1天6個時間點可供通行，不過擔心大雨釀災，因此明日將大曼路段49至50公里全線封閉。
一工處表示，今和往常一樣，分別在上午8時、10時、12時、下午2時、4時及5時30分6個時段維持開放15分鐘戒護通行。下午5時45分起將辦理預警性封路至明日整天，以確保行車安全。
一工處說，上述時間點如遇天候狀況不佳、現場持續落石有擴大之虞等因素，搶修團隊將視邊坡狀況機動管制，不排除立即封閉道路，禁止人車通行，請用路人出發前查詢。
一工處呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規畫行程預作應變準備，多利用公路總局省道即時路況系統及隨時收聽廣播。
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