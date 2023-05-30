北市汙水抽揚站「換心手術」 汰換34抽水機月省萬度電

台北市汙水下水道建設已發展超過50年，設備全年無休，考量抽揚水站的「心臟」抽水機效能逐漸降低，北市衛工處計畫分期分年針對北市33座揚水站進行「換心手術」，以「自動化」和「節能省電」理念，更新汙水抽揚水站抽水機，以提升下水道系統運作效能和維護成本效益，本次更換34台抽水機，每月可節省超過1萬度電。

北市衛工處設施管理科長張賢德表示，北市汙水下水道系統是一項龐大工程，為市民提供高品質的環保服務。汙水主要仰賴「重力流」輸送至污水處理廠淨化，達排放標準後再排入河川，但在汙水旅行過程中，因遭受地形限制，需仰賴「汙水小幫手」抽揚水站的幫忙，才能順利抵達汙水處理廠。

為提昇抽揚水站抽水機運轉效率及降低能耗，衛工處已計畫分期更換老舊抽水機，本次汰換更新巨蛋、忠孝1號、大湖山莊等14座揚水站，共34台抽水機。至於這次更換的34台抽水機，每月可節省1萬740度電，等同於每月減少5391公斤碳排放量，相當於近9000台冷氣開1小時產生的碳排放量。