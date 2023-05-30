雙城論壇立場 蔣萬安：2反3不3要

台北市長蔣萬安昨天赴議會總質詢，民進黨議員聚焦雙城論壇舉辦，並問蔣萬安是否認同九二共識？蔣萬安回應，舉辦雙城論壇他的一貫立場很清楚就是「2反、3不、3要」，反對一國兩制、反對台獨；不挑釁、不引戰、不怯戰；要交流、要對話、要合作，且恪遵中華民國憲法、捍衛中華民國主權、守護台灣民主自由法治的價值。

民進黨議員趙怡翔質詢雙城論壇議題，指國民黨對九二共識有不同看法，問蔣萬安身為首都市長，應明確表態是否認同九二共識？尤其大陸方面多次提及雙城與九二共識的連結，屬市政議題，蔣萬安應說明清楚立場。

蔣表示，他的立場一直都很明確，就是「2反、3不、3要」，而他所認知的九二共識，其實就是守護中華民國主權、恪遵中華民國憲法這個立場是非常清楚。

另外，前市長柯文哲去年不顧議會反對，仍在共機擾台時辦雙城，花了107萬至今無法核銷，成為呆帳。議員林延鳳昨也拿出「催債聲明」要讓蔣簽，要求蔣萬安向柯討費用，但蔣拒簽。議員還拿2個柯文哲人形立牌，其中一個貼上蔣的臉，質疑「蔣萬安只是長得帥的柯文哲」，蔣萬安笑稱「我沒有穿高腰褲啦」，但認同柯文哲應尊重去年的議會決議。

蔣萬安說，尊重議會當時做的決議，不准核銷的部分，會持續跟審計部溝通，提出申覆，也會向議會溝通。