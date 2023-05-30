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雙城論壇立場 蔣萬安：2反3不3要

聯合報／ 記者洪子凱鍾維軒／台北報導
台北市議會昨天進行市政總質詢，議員林延鳳拿出自製的債務單請台北市長蔣萬安（右）簽名，要求蔣萬安代替台北市民向台北市前市長柯文哲求償雙城論壇的呆帳，蔣萬安不願意簽名，表示尊重議會。隨後林延鳳批評蔣萬安不願意簽名，只是一個年輕版的柯文哲，並端上人形看板，蔣萬安則回應，「我沒有穿高腰褲」。記者葉信菉／攝影
台北市議會昨天進行市政總質詢，議員林延鳳拿出自製的債務單請台北市長蔣萬安（右）簽名，要求蔣萬安代替台北市民向台北市前市長柯文哲求償雙城論壇的呆帳，蔣萬安不願意簽名，表示尊重議會。隨後林延鳳批評蔣萬安不願意簽名，只是一個年輕版的柯文哲，並端上人形看板，蔣萬安則回應，「我沒有穿高腰褲」。記者葉信菉／攝影

台北市長蔣萬安昨天赴議會總質詢，民進黨議員聚焦雙城論壇舉辦，並問蔣萬安是否認同九二共識？蔣萬安回應，舉辦雙城論壇他的一貫立場很清楚就是「2反、3不、3要」，反對一國兩制、反對台獨；不挑釁、不引戰、不怯戰；要交流、要對話、要合作，且恪遵中華民國憲法、捍衛中華民國主權、守護台灣民主自由法治的價值。

民進黨議員趙怡翔質詢雙城論壇議題，指國民黨對九二共識有不同看法，問蔣萬安身為首都市長，應明確表態是否認同九二共識？尤其大陸方面多次提及雙城與九二共識的連結，屬市政議題，蔣萬安應說明清楚立場。

蔣表示，他的立場一直都很明確，就是「2反、3不、3要」，而他所認知的九二共識，其實就是守護中華民國主權、恪遵中華民國憲法這個立場是非常清楚。

另外，前市長柯文哲去年不顧議會反對，仍在共機擾台時辦雙城，花了107萬至今無法核銷，成為呆帳。議員林延鳳昨也拿出「催債聲明」要讓蔣簽，要求蔣萬安向柯討費用，但蔣拒簽。議員還拿2個柯文哲人形立牌，其中一個貼上蔣的臉，質疑「蔣萬安只是長得帥的柯文哲」，蔣萬安笑稱「我沒有穿高腰褲啦」，但認同柯文哲應尊重去年的議會決議。

蔣萬安說，尊重議會當時做的決議，不准核銷的部分，會持續跟審計部溝通，提出申覆，也會向議會溝通。

蔣萬安 九二共識 柯文哲

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