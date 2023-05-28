北投焚化廠健身房挨轟設備老扣扣 使用快20年早該報廢

台北市環保局轄管的北投焚化廠附設有健身房、游泳池等，是許多士林北投在地民眾健身選擇地點，不過有民眾陳情，指健身房的器材設施竟有許多開館以來已用19年的阿公級器材，周邊環境還有垃圾、牆壁斑駁，儘管有委外維護，但檢查紀錄卻不確實，若有民眾健身恐因器材老舊歪斜恐受傷。北投焚化廠表示，將盡快於7、8月暑假期間陸續更新設備，也會檢討相關維護管理。

北投焚化廠附屬回過設施，當年興建開放戶籍設於 北投、士林、內湖、南港、文山 等五個行政 區，得免費使用游泳館及部分相關設施。不過議員黃瀞瑩接獲民眾陳情，質疑北投焚化廠的附設健身房健身設施老舊未更新，黃說，洲美運動公園是在19年前開幕的，目前健身房許多健身設施包括跑步機、腳踏車等，許多也都是19年前開幕時採購，本該2009年就可報廢，加上欠缺維護，民眾看了根本都不想用。

議員調閱資料也發現，北投焚化廠附設健身房，剛開幕時民國103年使用量高達5萬多人次、民國107年時還有3萬多人次，不過今年至今卻僅有3788人次使用，甚至設施老舊欠缺維護，讓里民使用的比率更低。

北投焚化廠長吳文園表示，洲美運動公園附設的這個健身房，的確過去是在地人相當受歡迎的設施，不過之所以這十年來使用人次愈來愈少，經瞭解，是因為107年後，北投地區新設十多家健身房，加上營運久，可能民眾會想到別的地點健身。

議員要求，北市府既然提供空間，也有設施，就應該要加強維護管理，開放民眾使用，要求加強更新設施，至於使用19年的健身器材，是否早該汰換，體育局表示，體育局管轄的運動設施，都會訂定使用年限，依照不同設施器材，大約是五到十年的使用年限。