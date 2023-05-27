石門百斤大肉粽現身 接吻10秒吃到黃金對戒肉粽超興奮

新北市石門區公所今天下午舉辦「新北第一粽」農特產品行銷推廣，百公斤大肉粽現身，有花蟹、蝦子、當季的小卷，還有石門肉粽最傳統的香菇、花生、肉、菜脯， 鐵觀音茶葉蛋 ，都包進百斤大肉粽裡面。一對結婚35年曾姓夫妻，「吃」到包有黃金對戒的肉粽超級興奮。

石門區境內有十幾家的知名肉粽業者，各家的肉粽風味獨特，石門粽是遠近馳名的美食，透過農特產品行銷推廣活動推廣石門粽品牌形象。

百斤大肉粽吸引很多民眾搶拍照，也好奇如何製作完成。製作業者郭仲宜表示，今天上午5點就起床準備，先泡米、滷豬肉、滷香菇、炒蘿蔔乾，當天早上去買海鮮，有花蟹、蝦子、當季的小卷，還有石門肉粽最傳統的香菇、花生、肉、菜脯， 鐵觀音茶葉蛋 ，都包進百斤大肉粽裡面。

30對情侶、夫妻報名參加搶黃金對戒活動，得先接10秒再分食一顆肉粽，肉粽包有黃金對戒，最後吃到黃金對戒的是住在石門結婚35年的夫妻， 老婆說，她吃的時候就感覺好像會中，最後真的中了，非常的開心。

民政局長柯慶忠表示，石門粽起源於民國70年間十八王公香火鼎盛時期信徒的祭拜供品，之後附近攤商紛紛爭相販賣肉粽，從此肉粽成為石門的代名詞。現場送出600顆小肉粽讓民眾品嘗，百斤大肉粽也讓民眾分享。

石門區長曾明華說，有8家特色肉粽店家以及12家鐵觀音、石花凍等在地農特產店家展售售，共同推廣石門在地美食特色。