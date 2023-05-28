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新北弱勢童餐券補助 提前7月實施

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導
新北教育局規畫幸福保衛站、幸福晨飽計畫，讓弱勢或急難學童得以溫飽。示意圖／新北教育局提供
新北教育局規畫幸福保衛站、幸福晨飽計畫，讓弱勢或急難學童得以溫飽。示意圖／新北教育局提供

因物價上漲關係，新北市政府原計畫8月起調整弱勢孩童早、午餐券補助金額分別為40、60元，市議員金瑞龍提議應從暑假一開始就啟動，才能真正照顧到弱勢學童。教育局允諾提前自7月實施，平日約3萬人受惠，寒暑假也有5800人受益。

教育局今年8月起調整幸福晨飽早餐補助及寒暑假國中小低收入戶午餐券補助金額，早餐調至40元、漲幅21％，午餐60元、漲幅約20％，但不少家長認為時間應提早，建議暑假前就應開始，讓美意提早落實。

金瑞龍肯定教育局立意良善，但表示若8月才補助，暑假已過一半，希望提前到7月，讓弱勢孩童在暑假時也能享受到照顧，讓孩子們都能吃得飽、吃得好。教育局長張明文表示，同意此做法，提早1個月開始實施。

至於新北辦理多年的「幸福保衛站」，主要是給家遇急難學童飢餓時，不須檢附證件，就可到鄰近商家免費求助取餐，每餐以80元為原則，遇食量較大學生則以滿足實際飽足為主。金瑞龍認為，近3年取餐人次逐年上升，且80元一餐在超商、餐飲店家能吃到的東西不多，希望能提高到100元。

張明文說，因應物價上漲，近期將跨機關研商調高學生取餐經費至100元，並請合作商家做好員工教育訓練，將在9月實施，以落實照顧急難學生。

「這對弱勢家庭的孩子及家長，真的是很好的福利。」新北市中小學家長會長協會理事長李榮隆表示，提前到暑假一開始就實施，代表弱勢家庭的家長在工作忙碌之餘，不會讓孩子餓肚子。李榮隆說，雖然提高金額看起來不是非常多，但這些補助對於孩童們的成長還是有極大的助益，否則物價高，原本的補助經費能選擇的食物越來越少。

教育局 早餐

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