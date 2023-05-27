議員抨新北特教不足 市府：融合教育世界趨勢

新北市教育產業工會理事長吳添寶今天表示，有2萬多名高中以下身心障礙學生，卻只有1所特教學校。市議員黃淑君要求，應提升學齡前特教班級數，投入早期療育以降低障礙程度。

市府教育局告訴中央社記者，將特殊學生安置於普通學校，是符合聯合國身心障礙者權利公約（CRPD）的世界趨勢，並推動融合教育，讓身心障礙學生獲得適性、無障礙及符合個別需求的教育，不以隔離的環境提供特教服務。

民主進步黨籍市議員黃淑君今天透過新聞稿表示，新北111學年度學齡前特教班48班、國小特教班456班、國中特教班178班；且高中特教班110班，大多是林口特教學校，而非分散在各區，使身心障礙孩子求學困難。

黃淑君說，特教生的受教權不容忽視，呼籲市府應積極檢討學齡前與中等教育的特教班級設置與分布，並協助孩子及早治療，才能降低孩子進入中重度障礙。讓孩子在系統性的教育協助，自理生活、提高工作能力，與社會接軌。

新北市教師會理事長林松宏透過新聞稿表示，建議盤點並廣設學齡前特教班，增加公立早療資源；國小特教班要降低學生人數，增加特教老師與助理人力；國中要關注特教學生適應問題，增設集中式特教班；高中特教應提供更多轉銜社會的支援資源。

教育局以文字回應表示，新北有13所高中設90班特教班，可安置1260名學生，高於申請學生人數；國中學生可依照戶籍規劃就近入學。

教育局說，現有學齡前集中式特教班、分散式資源班、學前巡迴輔導班共89班，未來規劃至115學年度為止，再增設18班，依照實際需求與供給，調整設置區域。

另外，學校除有專任教師助理員，也可專案申請時數，物理、職能及語言治療的服務人數近萬人。教師人力也優於中央法規，並降低班級人數，增加教師員額以緩解教學現場壓力。以往4年來，增加的特教班級數與教師人數是全國最多，提供更多資源就近照顧需要的學生。