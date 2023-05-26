石碇前區長涉貪遭聲押 議員抨侯友宜縱容愛將

新北市石碇區李姓前區長疑涉貪遭檢方聲押禁見；民進黨籍市議員陳乃瑜今天質詢表示，市長侯友宜縱容愛將魚肉鄉民，羞辱與霸凌基層員工；副市長朱惕之說，尊重司法並毋枉毋縱。

檢調獲報，新北市石碇區李姓前區長等人，處理災害緊急搶修標案時涉貪。台北地檢署昨天約談李男等14人，檢察官複訊後，今天凌晨將李男、黃姓技士及李姓承包商聲請羈押禁見。

市議員陳乃瑜下午在市議會一審至六審各機關聯合業務報告與質詢時表示，市府今年已經爆發住都中心、消防局、教育局、工務局、石碇區公所等弊案，新北市是否已經從「侯侯做代誌」變成「新北好好貪」。

陳乃瑜並揭露李姓前區長以往所擔任過的公務機關各種職位，許多與土地有關，她質疑，會不會有很多弊案。尤其，李男在地方上自稱「侯友宜的愛將」，利用廠商的資源來綁樁里長。

另外，她說，還接獲公所職員陳情，李前區長曾言語暴力羞辱女員工、霸凌基層公務員。把不配合的員工叫進辦公室辱罵，員工為求自保想錄影存證，還被嗆聲提告，當事人不堪壓力只好被迫離職。

副市長朱惕之答詢時不斷表示，李姓前區長所涉案件，都在司法調查中，市府立場是毋枉毋縱，「有違法、該辦就辦」，對於偵辦中有任何疑點，絕對尊重司法的調查，也不做任何的猜測；市府內也絕對沒有議員所指「侯侯喬土地」的事情。

朱惕之說，對於議員今天所提出事情，會進一步調查瞭解，也歡迎提供資料、證據，利於查證；如果確實如議員所指，有以性器官辱罵女員工、甚至要求陪酒就是違法，但須慎重查證。

遭陳乃瑜指涉李姓前區長所曾任職單位，環保局長程大維、民政局長柯慶忠等單位首長，也紛紛提出說明，並強調案件偵辦中，不宜妄加揣測，否則，對基層公務員不公平，也會打擊基層士氣。政風處長尹維治也強調，該有的行政調查，之前都有處理。

民進黨籍市議員卓冠廷也在臉書（Facebook）貼文表示，此事件果然印證「今年5月17日起（侯友宜被國民黨徵召參選2024年總統），新北市已經沒市長」。他說，石碇區公所1年區政業務預算新台幣1億3000多萬元，區公所涉嫌圖利廠商的標案總價，一年度佔掉1600萬元以上，等於公所12%的區政預算，可能是花在特定廠商身上，且這只是許多案件之一，還會有其他未爆案件。

現任石碇區長劉彥伯接受中央社記者電訪表示，前區長所涉案件分布於民國105至111年間，公所完全配合司法調查，並提供檢調所需調閱的文件與檔案，一切尊重司法調查程序。