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YouBike系統被駭 補償500元騎乘券估9月可用

中央社／ 台北26日電
YouBike2.0。圖／聯合報系資料照
YouBike2.0。圖／聯合報系資料照

YouBike系統日前個資外洩，微笑單車公司表示，補償方案為會員每人新台幣500元的YouBike 2.0 騎乘券，現正開發中，預計今年9月可用。

全台YouBike系統近日遭外部網路攻擊，超過4萬筆會員帳號遭駭客登入，並盜取電子票證卡號及騎乘紀錄。

微笑單車在官網表示，本於企業社會責任與道義責任，擴大盤查後，補償方案為提供相關會員每人500元YouBike 2.0 騎乘券，目前開發中，今年9月可上線使用。

微笑單車公司表示，已通報政府機關、通知民眾及提供資訊給檢警調進行調查，將提起告訴，檢警調單位偵辦得出應負責之人後，訴追法律責任。

微笑單車公司表示，遭假冒微笑單車名義詐騙的受害民眾，盡速於28日前報案並備妥佐證資料，本人可於6月1至7日各地微笑單車服務中心申請個案補償。

微笑單車公司表示，500元YouBike2.0騎乘券將給所有騎乘紀錄遭竊取的會員，直接存入YouBike 2.0App。

而個案補償方案，則是補償遭詐騙金額的50%，以2萬元為上限，發放方式為6月21日起30日止。

單車 YouBike YouBike 2.0

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