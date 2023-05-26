手伸大象肛門、幫鱷魚搬家 動物園獸醫工作秘辛曝光

野生動物獸醫師看似夢幻職業，危險程度並不小，在台北市立動物園服務，被動物攻擊、感染人畜共通傳染病等時有所聞，然而所付辛勞卻與領到待遇不成正比。動物園長諶亦聰今分享他們的工作秘辛，透露是因熱情和想要拯救瀕危野生動物的志業而堅守崗位。

動物園長諶亦聰說，動物醫療就好比小兒科，生病的對象無法用言語表達真正感受，全靠照顧者或保育員轉述觀察其與平常不一樣的現象，包含精神、食慾、排泄與行為表現等，讓獸醫師得以推測可能方向，以便安排檢查與治療。

台北市立動物園亞洲象「友愷」食慾不佳，獸醫師在牠鎮靜或保定下，徒手深入大象肛門進行藥物治療。麻醉得考量動物的安全性，有時劑量不能下太重，曾經就發生麻醉中的孟加拉虎、山獅、金剛猩猩、黑猩猩等動物突然甦醒，獸醫師只能七手八腳趕忙壓制或再麻醉。馬來長吻鱷「酷龍」搬家時，獸醫師和保育員得多人一起跨坐在牠身上加以保定，危險程度有過之而不及。

野生動物醫療極重要一環「團隊合作」，透過事前規劃，每個人在治療操作時，專職負責一部分，爭取最短時間內完成，降低動物長時間的麻醉風險。

動物園表示，獸醫師負責野生動物醫療，因接觸不同動物種類、工作環境多樣，面臨的職業衛生危害因子相對複雜，包含動物攻擊、化學品接觸、針頭與尖銳物扎傷或割傷，以及感染人畜共通傳染病等。

諶亦聰分享，大多數動物在檢查或治療時，須輔以麻醉藥物，獸醫師準備麻醉和動物對峙時，不論是震耳欲聾的獅吼、大玩躲貓貓遊戲讓你無從吹箭、在棲架上來回跳動考驗你的準頭、和你比力氣直接把工具搶走等，甚至有聰明的黑猩猩受吹箭注射後，會立即拔起針頭朝獸醫師丟回去。

動物園表示，目前投入野生動物臨床醫療的獸醫師，占不到台灣整體從業人數3%，加上野生動物種類多，如遇文獻資料不足，必須運用其他動物或人醫的相關醫療知識，由學理著手，勇於嘗試並背負可能結果，必須具備高強度的抗壓能力。

諶亦聰直言，動物園獸醫師的薪資比照公務人員，沒辦法跟開業的寵物獸醫師相比，之所以待在這個崗位，無非是一份熱情跟想要拯救瀕危野生動物的志業，期待他們能將永續精神與保育的核心代代傳承下去。