大巨蛋座椅間距僅1個拳頭影響逃生？ 蔣萬安：它不是電影院

大巨蛋完工在即，預計7月要申請使照，議員昨在議會質詢時批評座椅間距太短僅一個拳頭距離，恐影響逃生，要求市府在使用執照核發前改善。對此，台北市長蔣萬安上午受訪指出，大巨蛋舉行表演活動，會依照台北市大型群聚活動安全管理自治條例審查。

蔣萬安說，關於大巨蛋，他的態度一向非常的堅持，安全絕對是最優先的考量，也絕對會在正式啟用前完成所有相關的審查，也嚴格要求遠雄一定要符合安全的標準，務必給民眾一個安全的場館。

蔣萬安說，其實建管處也已經對外說明，大巨蛋的申請用途就是體育館，它不是戲院、電影院或者歌廳等特殊的建築物，所以沒有適用建築技術規則第124條及127條的問題，這也是經過內政部的核准。未來如果要舉行表演活動，也一定是依照台北市大型群聚活動安全管理自治條例規定提出申請個案審查。

至於港墘橋的興建，前市長柯文哲任內就曾評估可行性，對此，蔣萬安說，其實很謝謝前天里長座談時，在地里長也再次提出這樣的建議跟想法，都會跨局處討論跟研究，因牽涉到很多施工工程上的困難必須要克服，以及相關的法規，已請水利處會再發文給中央來了解相關法規適用的問題。