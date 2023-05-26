新北交通違規397萬件 申訴成功率16%

新北市去年交通違規件數高達397萬，申訴成功率有16%，議員要求警方審核時就該排除模糊、有疑慮部分，避免浪費社會成本。市警察局表示，新北每日違規檢舉數量高達4000件，會再加強要求提高準確率。

新北市交通裁決處統計，去年違規件數共397萬3475件，申訴件數7萬7330件，申訴撤銷件數僅1萬2335件，申訴成功率16%。

議員黃心華表示，以總量來看，幾乎是每位新北市民都被開1張罰單，民眾多自認違規有錯會乖乖繳罰單，但還是有民眾認為裁罰欠當會申訴，成功機率16％，平均申訴6件有1件成功。

黃心華指出，以民眾提供照片為例，有機車被檢舉停等紅燈時超線，但是照片解析度很差，模糊到根本看不出有超出線外，申訴成功。

黃心華也說，以新店分局為例，平均每天有400件民眾檢舉案，1個月就有1.2萬件，目前警方審核制度是取締100件交通違規就記1支嘉獎，但要累計300件才會有第2支嘉獎，而有重大疏失記1支申誡。他認為應加強獎賞，讓警察辛勞付出能獲得等比例回報，獎懲機制應該更人性化。

警察局表示，新北每日違規檢舉數量高達4000件，承辦員警與相關單位都相當努力，對於案件審核的準確率，會再加強要求，讓行政品質可以更優化。

警察局說，另相關獎勵機制都依內政部警政署頒定「警察機關提升處理檢舉交通違規案件品質計畫」的規定辦理，是全國統一標準。