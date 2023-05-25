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彩虹延伸新北市民廣場 「竹筍」地標搖身成性平基地

聯合報／ 記者張曼蘋江婉儀／新北即時報導
市民廣場周邊店鋪由「不會教小孩行動聯盟」得標，理事長陳儀表示，有規畫將室內場館的彩虹意象延伸到外面地貼，不過仍須與相關局處討論。圖／陳儀提供
市民廣場周邊店鋪由「不會教小孩行動聯盟」得標，理事長陳儀表示，有規畫將室內場館的彩虹意象延伸到外面地貼，不過仍須與相關局處討論。圖／陳儀提供

新北市民廣場知名竹筍地標周邊店鋪將打造成性平基地，新北市議員江怡臻戴湘儀今議會質詢時，表示希望新北性別友善概念要從性別友善廁所，擴大到整個新北。秘書處表示，目前店鋪已標租完成，正在建置硬體，要打造親子幼兒沉浸式基地，預計年底前啟用，未來「彩虹」意象會延伸至竹筍周邊，成為 LGBT（多元性別族群）友善環境。

江怡臻跟戴湘儀均表示，市民廣場內有全國首屈一指的性別友善廁所，不分性別、年齡、長者、身障者、親子族群都可安心使用，且接下來市府似乎將規畫市民廣場周邊店鋪，規畫擴大性別友善的概念，串連整體區塊，作為性平基地。

秘書處長饒慶鈺表示，竹筍周邊店鋪已標租完成，正在裝潢、建置硬體，預計年底前開幕，且目標對象是全部市民，要打造性別多元且民眾喜愛的空間，希望對性別平等有幫助，且「彩虹」意象也會延伸至竹筍周邊，成為LGBT友善環境。

秘書處近一步說明，本標租案採公開標租，營業項目須包含性平觀念的多元推廣活動，或辦理多元性別友善系列活動，去年12月定案重新標租、今年1月3日第二次公告上網招租，今年2月核定由社團法人「不會教小孩行動聯盟」得標。

不會教小孩行動聯盟理事長陳儀表示，預計將得標的三間店鋪打通，要作為給親子幼兒沉浸式基地「性別不小室」，其中一間會做遊戲場，每個遊戲設施會有其理念，包括精子怎麼遇到卵子等，會安排導覽，讓人透過遊戲去學習性平；一間作為繪本區，每三個月更新、引進性教育繪本，也會辦常態展，展示月釀碟片等多元生理用品，會定期更換主題。

陳儀表示，另一間則是作為教室使用，會安排性別課程或會議，甚至也規畫將室內場館的彩虹意象延伸到外面地貼，包括竹筍旁很長樓梯，也可改造成彩虹樓梯，盼將性平跟打卡景點作結合，成為性平地標，不過仍要跟市府相關局處討論。

新北市民廣場知名竹筍地標周邊店鋪將打造成性平基地。記者張曼蘋／攝影
新北市民廣場知名竹筍地標周邊店鋪將打造成性平基地。記者張曼蘋／攝影

親子 戴湘儀 江怡臻 LGBT

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