漫遊礦山一日小館長 瓜山國小學童歡度博物館日

新北市黃金博物館今年為響應國際博物館日，特別推出「漫遊礦山」系列活動，包含一日小館長體驗營，邀請瓜山國小師生擔任小館長，小館長進入到館長室，了解平常館長的工作情形，有趣的互動也讓現場很歡樂。

今年為響應國際博物館日，館方特別邀請瓜山國小師生擔任小館長，由館長謝文祥親自帶領，進行公文批示與視察博物館。透過館校合作，期待學童從中體會從事博物館工作的酸甜苦辣，並認識在地礦山的價值。

黃金博物館館長謝文祥表示，博物館是傳遞文化的載體，隨時代的發展，現在成為促進教育展示與社區發展的關鍵場域。這次的博物館日系列活動，即是希望館員與民眾互動，一起深入了解豐富多樣的礦山文化，維護美麗礦山與生態永續的環境。